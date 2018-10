Las dos mujeres muertas en Coín no presentan signos de violencia

Las dos mujeres cuyos cadáveres fueron hallados ayer en una casa de campo de Coín (Málaga) no presentan signos de violencia, según ha revelado la autopsia practicada este jueves, aunque no se pueden asegurar las causas finales de la muerte, han informado a Efe fuentes próximas al caso.



Una vez finalizada la autopsia, y a la espera de posteriores análisis, no se puede confirmar que se trate de un caso de violencia machista, han añadido dichas fuentes.



Los cadáveres de las mujeres y de un hombre, todos de nacionalidad holandesa, fueron hallados ayer en avanzado estado de descomposición.



Los fallecidos son un hombre de 62 años, que fue hallado ahorcado; su esposa, de 59, que padecía una enfermedad terminal en fase avanzada, y la madre de esta, de 89, cuyo cuerpo se encontraba en otra habitación de la vivienda.



Los tres cadáveres fueron hallados alrededor de las 13:45 horas de ayer por el hijo del propietario de la vivienda, que estaba alquilada por las tres víctimas.



La Guardia Civil reanudó esta mañana la inspección ocular del lugar del hallazgo después de comenzar la investigación ayer por la tarde, ya que por el número de cadáveres y la complejidad del escenario no pudieron completarla anoche.