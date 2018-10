Bolsonaro y Haddad crecen en nuevo sondeo y empatarían

El candidato ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva en la disputa, ratificaron su condición de favoritos para los comicios del domingo y empatarían técnicamente en una segunda vuelta, según una nueva encuesta divulgada hoy.



De acuerdo con el sondeo del Instituto Ibope, Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), subió apenas un punto hasta alcanzar el 32 % de las intenciones de voto, mientras que Haddad, abanderado del Partido de los Trabajadores (PT), saltó hasta el 23 %, dos puntos más frente a la anterior edición del lunes.



Como ninguno obtendría más del 50 % de los sufragios, los dos aspirantes se medirían el 28 de octubre en una segunda vuelta, para la que Ibope pronostica un empate técnico, si se tiene en cuenta el margen de error, que es de dos puntos.



En este sentido, Haddad conseguiría en esa segunda vuelta un 43 % de los apoyos frente al 41 % que se anotaría Bolsonaro.



El sondeo de este miércoles va en línea con otros divulgados días atrás y que coinciden igualmente en reflejar un ambiente altamente polarizado entre el capitán de la reserva del Ejército y el "heredero" de Lula, quienes han intensificado sus ataques en la recta final de la campaña electoral.



En este contexto, Bolsonaro y Haddad se sitúan como los candidatos presidenciales más rechazados por los electores, pues un 42 % "no votaría de ninguna manera" al primero y un 37 % haría lo mismo con el segundo.



Por detrás aparecen el laborista Ciro Gomes (10 %), el socialdemócrata Geraldo Alckmin (7 %), ambos con un punto menos con respecto a la encuesta del lunes, y la ecologista Marina Silva, quien se mantiene con un 4 %.



Más lejos figuran el banquero Joao Amoedo, de Novo (2 %), el exministro de Hacienda Henrique Meirelles (2 %), el senador Alvaro Dias, de Podemos (1 %), y Cabo Daciolo, de Patriota (1 %).



De acuerdo con los resultados, un 11 % de los brasileños optaría por votar blanco o nulo y otro 6 % no supo o no respondió.



Para la elaboración del sondeo, Ibope entrevistó a 3.010 personas de 209 municipios entre los días 1 y 2 de octubre.



Bolsonaro, polémico por sus declaraciones de tinte machista, racista y homófobo, se recupera estos días en su casa de Río de Janeiro tras recibir una puñalada el 6 de septiembre durante un mitin que le mantuvo hospitalizado y fuera de la campaña electoral activa por 23 días.