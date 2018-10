"Llevo dos meses buscando pastillas para la tensión y no las hay"

Las reacciones de los ciudadanos a la información publicada por andaluciainformacion.es sobre el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias han sido muchas y todas en la misma línea. Numerosas personas, a través de las redes sociales, han manifestado su indignación y muchos han compartido su propia experiencia.

Toni Schnittgrund preguntaba, sorprendido por lo que leía, si la noticia era cierta. E inmediatamente le respondían Luchía VR ("Cierta, cuesta mucho encontrar las pastillas de hipertensión, por ejemplo") y Remedios Rodríguez Lozano ("Doy fe de ello. Me tomo unas pastillas para que hagan la función del pancreas y no me las dan desde hace muuuuuchos días").

Esta usuaria explicaba que no puede ni comer. "Si no tengo las pastillas y como, sufro diarrea e infinidad de problemas", y añadía que le consta que faltan medicinas "para que no se hagan trombos en la sangre. Hablo de medicamentos que no son paracetamol, para mí es poder seguir medio viviendo".

Rosario Feria N señala que "a mí me pasa lo mismo, siempre me faltan medicinas para que no tenga trombos en las venas, me tengo que desplazar al pueblo vecino a buscarlas". Y Loli Villena Bueno apostilla: "¡Que me lo digan a mí! Unas pastillas para la tensión, no las he encontrado en ninguna farmacia, y estuve en seis". Algo parecido le pasa a Javi Cubero: "Llevo dos meses buscando unas pastillas de la tensión, y no hay por ningún sitio".

"¿De quién es la culpa?", se pregunta Cayetano Maciá Fernández. "¡Qué vergüenza!", protesta Isabel Sánchez. "Desastroso", dice Mercedes Torronteras Ortiz.

También se indigna Encarna Gil, que cuenta que hace más de un mes que en su farmacia "no hay un simple Nolotil. Tenemos que tomar el genérico, sí o sí. Cada vez que vas a la farmacia te dan una mierda diferente, menos la que te tienen que dar. ¡Y luego hablan de Venezuela! Si estamos aquí ya como allí, escaseando los medicamentos, por no hablar de médicos. Y si no, los especialistas. Esta Andalucía es una vergüenza", concluye.

"Cierto", apunta Fina Prados Fernández. "Yo tengo el Nolotil recetado y me dan el genérico porque dicen en la farmacia que hace más de 2 meses que no hay Nolotil. Y con las pastillas de la alergia de mi hija pasa igual, cada vez que voy, nunca son las mismas". "Más de lo mismo", dice Paqui Jarauta Cana. "¡Y se permiten anuncios en las redes diciendo lo bien que está la sanidad en Andalucía".

"Pero a la señora Díaz le da igual, mientras cientos de andaluces vamos dando bandazos de farmacia en farmacia por medicamentos de primera necesidad, ella va paseándose en el tren más rápido", dice Remedios Rodríguez Lozano, que insta a la presidenta de la Junta a "preocuparse de los andaluces, no sólo en las elecciones".

En opinión de Jorge Francisco Torres Vallejo, "Susana Díaz se ha cargado la sanidad andaluza. Y la subasta de medicamentos es una vergüenza", a lo que Francisco Fernández Torres puntualiza: "No creo que la subasta tenga la culpa de los desabastecimientos, más bien los culpables serán los distintos laboratorios que, presionando de esta manera, quieren forzar a que se receten los medicamentos caros".