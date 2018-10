Podemos: Sánchez y Díaz acordarán las fechas de ambas elecciones

El presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jesús Romero, se ha mostrado hoy "completamente seguro" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de la Junta, Susana Díaz, "llegarán a un acuerdo" para decidir las fechas de las posibles elecciones generales y andaluzas.



Preguntado en rueda de prensa sobre si cree que el conflicto en Cataluña y la situación nacional pueden influir en un posible adelanto electoral en Andalucía, Romero ha considerado que "a estas alturas" ninguno de los dos dirigentes socialistas "va a poner la zancadilla al otro después de lo que pasó en el PSOE".



"Si los intereses de Andalucía los tiene que fijar Sánchez aviados estamos", ha sentenciado el dirigente de Podemos, quien ha apostado por que Andalucía "tenga su propio perfil y sea un ejemplo de cómo las convocatorias de elecciones no se realizan a partir de los intereses personales o los intereses de partido".



Ha criticado que se hable de posibles fechas para celebrar los comicios andaluces "bajo criterios de interés personal o de partido" en los que entran factores como "el deseo o no de una coincidencia con las generales o de evitar la sentencia de los ERE" y ha lamentado que "nunca se habla de adelanto electoral en función del interés del pueblo andaluz".



Romero ha subrayado que esto "nunca se va a producir, haya adelanto electoral o se agote la legislatura, porque Susana Díaz no tiene esa grandeza andaluza que le requerimos todos", ha dicho.



El portavoz de la formación morada ha rechazado además que la oposición "fabrique incertidumbre", como aseguró el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, y ha argumentado que la prueba de que Podemos no quiere que se adelanten las elecciones es que sigue presentando iniciativas en el Parlamento "igual que el primer día".



"Quien pone la incertidumbre sobre la mesa es el Gobierno", ha enfatizado Romero, que ha añadido que si existe la intención de agotar la legislatura se tendrían que estar negociando los presupuestos, y a día de hoy "no existe ningún movimiento" por parte del PSOE de hablar con Podemos sobre las cuentas regionales.