Macron preside el Consejo de Ministros tras la dimisión de Collomb

El presidente francés, Emmanuel Macron, preside hoy el habitual Consejo de Ministros de los miércoles en Francia con la crisis de Gobierno abierta por la atípica dimisión del que ha sido uno de sus principales valedores en política, el hasta anoche titular de Interior, Gérard Collomb.



El Elíseo anunció la pasada madrugada que, después de haber rechazado una primera dimisión que Collomb le presentó el lunes por la tarde, aceptaba la segunda que volvió a ponerle encima de la mesa un día después el veterano político (71 años) que quiere volver a recuperar su puesto de alcalde de Lyon.



El primer ministro, Edouard Philippe, asume de forma interina la cartera de Interior en espera del sustituto de Collomb, con un traspaso de poderes programado momentos antes de la hora habitual (10 de la mañana, 8.00 GMT) de comienzo del Consejo de Ministros.



El ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, cuyo nombre es uno de los que suena para ocuparse de Interior, se esforzó en señalar esta mañana que "no hay crisis política en Francia", en una entrevista en el canal "France 2" en el que también avanzó que no será candidato a la alcaldía de la ciudad de Tourcoing en las municipales de 2020, como se había especulado.



Una forma de despejar un escenario como el que se ha desarrollado con Collomb, que ha justificado su salida del Ejecutivo por la presión y los rumores generados después de que el mes pasado él mismo anunciara que quería volver a ganar el puesto de primer edil de Lyon en los próximos comicios municipales.



En una entrevista realizada ayer por "Le Figaro" horas antes de que Macron confirmara que le deja marchar, Collomb justificaba la presentación de una segunda dimisión en dos días porque no quería que su candidatura en Lyon pudiera "perturbar la marcha del Ministerio del Interior".



Explicaba que en un puesto tan estratégico al frente de Interior podía ser un problema para el jefe del Estado y para su primer ministro.



Preguntado por su relación con Macron, aseguraba que "será siempre de confianza. Allí donde esté, seré un apoyo activo tanto de él como del primer ministro. Apoyaré su política, que me parece adaptada a los retos que tiene Francia".



Una explicación que no coincide con los gestos de distanciamiento de los últimos meses, entre otras cosas por el escándalo de Alexandre Benalla, antiguo responsable de la seguridad del presidente, por la limitación de la velocidad en la mayor parte de las carreteras a 80 kilómetros por hora o por la "falta de humildad" que Collomb reconoció este verano como uno de los errores del Ejecutivo.



Sobre ese último punto de fricción, el ya exministro de Interior hacía notar en la entrevista de "Le Figaro" que Macron ahora se comporta como hay que hacerlo.



"He constatado que en su viaje a las Antillas (la semana pasada), Emmanuel Macron ha demostrado la empatía que podía tener con nuestros ciudadanos", señalaba.