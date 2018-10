Si tu superior te maltrata en el trabajo puedes quejarte en GoWork.com

Si hay un sector que internet está revolucionando de una forma total y absoluta ese es el sector laboral. Plataformas como LinkedIn proponen tanto a usuarios como empresas nuevas formas de encontrar trabajo y empleados y la clásica imagen de la entrega de currículos físicamente por papel está, cada vez, más relegada al olvido desplazada por las distintas opciones digitales.

Pero esta revolución laboral 2.0 no conlleva necesariamente una mejora en las condiciones de los trabajos. Al contrario, los daños provocados por la crisis han acarreado en muchos casos retrocesos importantes en los derechos de los trabajadores, que ven cómo en no pocos ambientes sufren abusos de toda clase, ya sea por abuso de posición de poder para abusos sexuales, discriminación por sexo o religión u orientación política o simplemente por un mal ambiente en general. En muchos puestos de trabajo quejarse o exigir que se cumplan los derechos no sólo no es una opción, sino un billete directo al paro. En este contexto surge una novedosa iniciativa, la plataforma GoWork.com, en la que los usuarios pueden intercambiar sus impresiones sobre sus respectivos empleos. El portal, en español, contiene una base de datos de opiniones sobre empleadores de toda España. GoWork se distingue por un proceso muy simple y transparente para añadir opiniones. Además, los usuarios pueden agregar una opinión anónimamente siempre que se cumpla con las reglas.

Cada día aparecen en los diferentes medios de comunicación noticias sobre malas condiciones laborales. Conocido de sobra es el caso de las camareras de piso de hotel, las conocidas como ‘kellys’, que se están manifestando contra la explotación que sufren o los presuntos abusos sexuales a las temporeras de la fresa en Huelva. En Málaga, este verano han sido denunciadas por los sindicados una docena de empresas de la construcción por no cumplir la jornada intensiva o en la banca, sector en el que las organizaciones sindicales aseguran que se trabajan 300.000 horas semanales sin tributar.

En GoWork aparecen 65 millones de dirigentes laborales de todo el mundo junto a numerosas opiniones sobre ellos. Es una herramienta novedosa en España, aunque ya hay 20 versiones de idioma en el portal porque forma parte de una base de datos que abarca numerosos países de todo el mundo. Desde que en este año se puso en marcha el servicio en nuestro país, la base de datos no cesa de crecer tanto en opiniones como en usuarios que la usan para consultas. Así, más de 10.000 empresarios españoles ya tienen registros de información sobre sus empresas en la base de opiniones en GoWork. Si no estás satisfecho con tu superior, sufres algún tipo de abuso o no estás de acuerdo con la política de la empresa que te emplea puedes expresar tu insatisfacción de forma anónima a través de esta plataforma. Sin embargo, el fin no es otro que buscar una vía de diálogo entre el superior y el empleado. La compañía busca un diálogo de calidad. Así, el empleado puede compartir sus opiniones y comentarios sobre el trabajo. De esta manera, la compañía en cuestión podrá analizar la situación de sus trabajadores y realizar los cambios que se requieran. Además, otra labor crucial de esta plataforma es la de detectar casos y abusos por parte de los empresarios. Todo ello con un fin, mejorar la calidad del mercado laboral en España.