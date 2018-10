Cuarto juicio a Ibar empieza con reto de hallar jurado disponible

El cuarto juicio contra el español Pablo Ibar por un triple asesinato cometido en 1994 comenzó hoy en EE.UU. con el desafío de encontrar 200 posibles jurados que estén dispuestos a dedicar cuatro días a la semana a las audiencias hasta enero de 2019.



El juez Dennis Bailey abrió el proceso de selección de los 12 integrantes del jurado con el que empezó hoy en Fort Lauderdale, 45 kilómetros al norte de Miami, este nuevo juicio a Ibar, quien lleva preso 24 de sus 46 años por las muertes de Casimir Sucharski, Sharon Anderson y Marie Rogers.



Grupos de cincuenta posibles miembros del jurado iban entrando a la sala, donde el juez les advertía de que sería un proceso largo y complejo, y les instaba a decir si ello implicaba grandes molestias o posible pérdida del empleo, entre otras.



Vestido de traje y corbata, Ibar tomó nota de las entrevistas realizadas por el juez a cada uno de los primeros 200 entrevistados.



"Nuestro objetivo es cumplir cien en la mañana y cien en la tarde (cada día) hasta que con suerte recolectemos doscientos jurados potenciales, que regresarán a fin de mes para que podamos comenzar nuestra verdadera selección de jurado", manifestó a Efe Joe Nascimento, uno de los abogados defensores.



El juez explicó a los candidatos a jurado que durante octubre se iba a hacer la selección de los 12 miembros para comenzar en noviembre la presentación de las pruebas.



Sin embargo, Nascimento señaló a Efe que la selección podría tardar hasta mediados de noviembre.



En ese mismo sentido se pronunció Cándido Ibar, padre del acusado, quien acudió al tribunal con dos de las cuñadas del preso.



Cándido Ibar dijo a Efe que estaba decepcionado ya que tenía la esperanza de que de cada grupo de cincuenta se escogieran al menos siete, no una media de tres, como ocurrió en los dos primeros grupos.



"A este paso va a acabar el año que viene", se lamentó.



Ibar estuvo 16 años en el "corredor de la muerte", pero la Corte Suprema de Florida anuló hace dos años la condena a la pena capital porque las pruebas presentadas contra él fueron "escasas" y "débiles".



"Esta es realmente su única oportunidad de tener un juicio justo", manifestó Nascimento al destacar la importancia de la selección del jurado de 12 miembros y "seis alternos".



Aseguró que se trata de un caso "monumental y difícil, no solo porque la evidencia es de 1994 sino que han sido múltiples juicios".



Ibar ha sido sometido hasta ahora a tres procesos legales, de los que uno terminó sin que el jurado pudiera emitir un veredicto unánime, otro fue declarado nulo y un tercero, en el año 2000, concluyó con una condena a muerte que 16 años después fue anulada por la Corte Suprema de Florida, que ordenó que fuera juzgado de nuevo.



"Necesitamos su ayuda", subrayó hoy el juez Bailey a los posibles integrantes del jurado.



Aclaró que la idea es acudir de lunes a viernes, con excepción del miércoles, y que habrá sólo recesos para las fiestas de Acción de Gracias y Navidad, y que "esto no es como en el cine o la televisión que se sabe cuándo va a terminar".



Durante la jornada, la mayoría de los "potenciales jurados" tuvieron objeciones especialmente por su trabajo, el cuidado de menores o ancianos, viajes ya planeados, e incluso algunos que por dolores de espalda no podrían estar sentados mucho tiempo.



La disponibilidad de tiempo es la primera fase en la elección del jurado. Una vez se alcancen los 200 posibles jurados, se tratarán temas más complejos.



Eso hace prever a ambas partes que será un proceso de elección largo, al igual que lo será el juicio, que incluso se puede prolongar más allá de enero, a una "segunda fase", según dijo hoy el juez Bailey.



Sin embargo, es una opción que rechazó de plano Nascimento. "Si él es condenado, la segunda fase sería la fase de pena de muerte", dijo.



Indicó que en ese caso pasarán a una segunda parte donde ambas partes presentan pruebas "porque están buscando la pena de muerte. Por lo tanto, es el jurado el que debe recomendar unánimemente que sea condenado a muerte".



El abogado, sin embargo, insistió en que esta es la oportunidad de un juicio justo y de evidenciar fallos de la parte acusatoria.



"Hay una larga lista de cosas que han fallado, en lo que se refiere a la identificación de testigos presenciales, el interrogatorio cruzado de testigos. Descubrimos años después que a los testigos se les pagó por su testimonio. Potencialmente encontramos que ha habido evidencia que no ha sido revelada", manifestó.



Agregó que "cada testigo testificó varias veces y muchas de las historias de testigos han cambiado con el tiempo".



"Estamos tratando de sortear todo eso", indicó Nascimento.