Trump da vía libre al FBI para investigar a Kavanaugh

El presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó al FBI a ampliar su investigación sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por su nominado al Supremo, Brett Kavanaugh, siempre que acabe ese trabajo antes del fin de semana, adelantaron hoy el diario The New York Times y la cadena CNN.



La Casa Blanca emitió una nueva directiva que permite al FBI entrevistar a cualquiera que considere necesario para investigar las acusaciones de abusos presentadas por tres mujeres contra Kavanaugh, después de que la oposición demócrata denunciara que Trump había limitado las dimensiones de la indagación sobre el tema.



"Quiero que sea una investigación exhaustiva, creo que eso sería bueno para el juez Kavanaugh. Pero también quiero que vaya rápido, porque esto es muy injusto para él", dijo hoy Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Según el NYT, que cita dos fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, el FBI ya ha interrogado a los cuatro testigos que tenía previsto entrevistar bajo las directrices originales que otorgó la Casa Blanca a la investigación.



Se trata de Deborah Ramírez, una de las mujeres que acusó a Kavanaugh; y tres personas relacionadas con Christine Blasey Ford, otra de las supuestas víctimas: sus compañeros de clase Leland Keyser, P.J. Smyth y Mark Judge.



Este último fue un supuesto cómplice del asalto sexual de Kavanaugh contra Ford, quien denunció el pasado jueves en una audiencia ante el Senado que ambos estaban borrachos cuando el juez se puso encima de ella, trató de quitarle la ropa y le tapó la boca con la mano para que no gritara, aunque no llegó a violarla.



En una carta al Senado el mes pasado, Judge dijo que no recordaba nada similar a lo descrito por Ford, y rechazó la versión presentada por la tercera mujer que acusó al nombrado por Trump al Supremo, Julie Swetnick, quien asegura que Kavanaugh y Judge estuvieron presentes en una sala donde ella fue violada por varios hombres.



No está claro si el FBI podrá interrogar a todas las personas relevantes para su investigación y procesar la información en el corto plazo establecido por la Casa Blanca.



El líder de la mayoría republicana del Senado de EE.UU., Mitch McConnell, anunció hoy que el voto para confirmar a Kavanaugh será esta misma semana, lo que cierra la puerta a la posibilidad de prorrogar la investigación del FBI en caso de que sea necesario.



No se espera que el informe del FBI se haga público automáticamente, aunque los senadores sí tendrán acceso a él, de acuerdo con la cadena CNN.