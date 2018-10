De Celis: "Si no hay Presupuestos, habrá elecciones generales en 2019"

Si el PSOE consigue sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, la legislatura se terminará en 2020, cuando toca. Pero si no, habrá elecciones generales a lo largo 2019, según avanzó este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En este sentido, Gómez de Celis, que participó en el programa Acento Andaluz, de Ondaluz TV, tras la reunión de la ejecutiva federal del PSOE que nombró el comité electoral para preparar las elecciones del año próximo, aseguró que los PGE son "la clave de bóveda que determinará si el Gobierno aguanta o no hasta 2020".

Dijo también que, "hasta lo que yo sé", no se han producido contactos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Susana Díaz en relación con un posible adelanto electoral en Andalucía.

Gómez de Celis se refirió a las inversiones pendientes en Andalucía, y acusó a Cs y PP de "dar un golpe de Estado, entre comillas", al oponerse a la revisión de la senda del déficit propuesta por el Gobierno. "Eso hará que los 1.500 millones que se iban invertir se vean mermados", dijo.

Celis, respecto a la financiación autonómica, explicó que no se negociará "bilateralmente". Y que los 1.400 millones anunciados para Cataluña no corresponden a ésta, sino al cumplimiento de una sentencia del Supremo y "un compromiso del Gobierno no atendido de 2009".