Más de 4.700 menores inmigrantes han llegado a España desde 2017

La llegada a España de menores extranjeros no acompañados se ha incrementado en 4.760 desde diciembre de 2017, hasta alcanzar los 11.174, si bien el Ejecutivo ha negado que se deba a "un efecto llamada".



Son datos que ha ofrecido la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en su primera comparecencia en la Comisión de la Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, en la que ha expuesto el "repunte" de llegadas de estos menores al país en los últimos meses.



"El incremento ha sido muy significativo", ha admitido la ministra, quien se ha referido sobre todo a regiones como Andalucía, que es la comunidad autónoma con más menores no acompañados contabilizados, con un total de 5.621.



Además de Andalucía, los menores se concentran sobre todo en Cataluña y Melilla, con más de 1.000, y en el País Vasco, que se acerca a esa cantidad, mientras que en el resto del país es menor.



Carcedo ha asegurado que el Gobierno actúa con "diligencia" para apoyar a las administraciones autonómicas y ha recordado que destinará 40 millones de euros a las comunidades que de forma voluntaria decidan acoger a menas procedentes de otras regiones y a aquellas que hayan registrado un aumento en sus territorios durante este año.



En cuanto al reparto de esta cantidad, ha señalado que se encuentra en negociaciones con las comunidades, no obstante, en declaraciones a los periodistas tras su intervención, ha avanzado que cree que en noviembre ya se podrá empezar a hablar de reparto de estos menores entre las comunidades.



El dinero estará destinado a la inclusión social de los menas y a cubrir sus necesidades educativas y sanitarias, entre otras.



Durante su intervención en la Comisión, también ha señalado que modificará el protocolo marco de intervención con los menas para, entre otras cosas, homogeneizar y facilitar su entrada en los sistemas de protección a la infancia y revisará el modelo de atención.



"Esto no es un efecto llamada de Pedro Sánchez", ha asegurado en su réplica a los grupos la ministra, en la que ha afirmado también que España trabaja con otros países europeos para afianzar más fondos para este asunto.



Asimismo, la ministra ha abundado en que es "obligación por ley y por humanidad" atender a estos menores.