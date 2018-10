Junta rechaza plazo del Corredor Mediterráneo y urge a empezar obras

El consejero andaluz de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha discrepado hoy del calendario presentado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre el Corredor Mediterráneo y ha urgido a que se inicien las obras del tramo andaluz.



De Arellano ha rechazado en un foro del grupo periodístico Joly que el Corredor Mediterráneo no llegue a Algeciras hasta 2021 porque, en su opinión, las obras deberían comenzar y no finalizar en esta localidad gaditana, que alberga el puerto con mayor tráfico marítimo de contenedores de España.



"Se habla de un horizonte 2021 pero no se dice que las obras vayan a acabar en el 2021; tenemos que reclamar que se empiece a trabajar desde Andalucía en este proyecto; no puede ser que Algeciras sea el último sitio al que se va a llegar, también puede ser el primer sitio donde comience la construcción de la infraestructura", ha aseverado.



El consejero ha expresado su "preocupación" porque Algeciras sea el final de este proyecto y ha concluido: "bienvenido que el Gobierno afirme que (el Corredor Mediterráneo) va a llegar, pero queremos cuanto antes que empiecen las inversiones en Andalucía".



Ha rehusado pronunciarse sobre si el calendario presentado por Ábalos beneficia a los puertos levantinos en detrimento de los andaluces pero sí ha destacado que el puerto de Algeciras es el de mayor actividad de España en algunas modalidades de tráfico marítimo y genera importantes actividades económicas en el interior de Andalucía y en el resto de España.



El ministro de Fomento anunció la pasada semana que el Corredor Mediterráneo está ya en la "recta final" y dijo confiar en que en 2021 estará en servicio y con las obras prácticamente finalizadas el tramo entre Algeciras y Francia en ancho estándar.