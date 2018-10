Un ministro de Irán acusa a Trump de comportarse como un "matón"

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, acusó al presidente de EEUU, Donald Trump, de comportarse como un "matón" en materia de las relaciones entre ambos países, durante una entrevista emitida hoy en la cadena CBS.



"EEUU está pidiendo a los países que violen la ley internacional, les está diciendo a países y empresas que si observan un comportamiento legal serán castigados (...). Esto no tiene precedentes, incluso para un matón (...)", aseguró Zarif, quien al ser preguntado por si Trump lo era contestó que este se comporta como tal.



El jefe de la diplomacia iraní también auguró que estas políticas de Estados Unidos tendrán "una reacción".



"Esta política va a tener una reacción. La comunidad internacional no va a aceptar que alguien le dé órdenes", consideró Zarif, quien explicó que Trump está "presionando" a los países para que se comporten de forma "ilegal".



Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de tensión entre EEUU e Irán que ha venido incrementándose desde que Trump ganara las elecciones en noviembre de 2016.



El canciller reiteró también que "aún es una posibilidad" que su país reactive su programa armamentístico nuclear si la situación empeora, aunque no lo ha hecho hasta ahora: "No lo hemos hecho", aseguró.



En mayo, Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y la reanudación de las sanciones levantadas bajo el pacto, una decisión que decepcionó a sus aliados en Europa y dio un nuevo golpe al legado de su predecesor, Barack Obama.