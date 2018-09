Una asesora de Trump afirma ser víctima de abusos sexuales

Kellyanne Conway, asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ella es víctima de abusos sexuales.



"Siento mucha empatía por las víctimas de asalto sexual, de acoso sexual y de violaciones. Soy una víctima de asalto sexual", aseguró Conway con la voz entrecortada durante una entrevista con la cadena CNN este domingo.



Las declaraciones de Conway se produjeron cuando fue preguntada sobre el caso del nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, quien ha sido acusado públicamente de abusos sexuales por tres mujeres.



"No espero que Brett Kavanaugh (...) o nadie asuma responsabilidades por eso (por su asalto), cada uno tiene que ser responsable de su propio comportamiento", comentó la asesora, quien defendió al juez y alabó la gestión de la Casa Blanca y de los senadores republicanos al respecto.



En ese momento, en la televisión conservadora Fox News, la portavoz presidencial, Sarah Sanders, también se refirió a la investigación del FBI que se encuentra en curso en torno a las alegaciones contra Kavanaugh.



"Esto no puede convertirse en una expedición de pesca como les gustaría a los demócratas", aseguró Sanders, quien calificó la actitud de la oposición ante estas acusaciones como "vergonzosa".



Sobre las propias pesquisas, la portavoz rechazó que la Presidencia esté dirigiendo o coartando estas averiguaciones: "La Casa Blanca no está 'micromanaging' (gestionando cada detalle) este proceso (la investigación)".



Trump ordenó el pasado viernes al FBI que investigaran las alegaciones contra Kavanaugh después de que se incrementara la presión al respecto, a pesar de que días atrás hubiera rechazado dar este paso.



Las pesquisas, que deberán ser completadas en una semana, están enfocadas a las "alegaciones creíbles" de supuestos abusos cometidos por el nominado.



Según medios locales, el FBI ya ha contactado con la segunda acusadora en salir a la luz, Deborah Ramírez, y se prevé que el buró ya haya abordado el primer caso en conocerse, el de Christine Blasey Ford, quien este jueves acudió al Senado para dar su versión de los hechos en una audiencia pública.



En las últimas horas, el Comité Judicial del Senado, que reclamó esta investigación, también remitió a las autoridades unas alegaciones potencialmente falsas sobre que Kavanaugh había abusado de una mujer en un bote en Rhode Island en 1985.



Por otro lado, la portavoz presidencial se refirió hoy al encuentro entre Trump y el vicefiscal general, Rod Rosenstein, que estaba previsto para la semana pasada entre rumores de renuncia del 'número dos' de Justicia: "Podría ser esta semana, pero podría retrasarse otra semana por todo lo que está pasando (con Kavanaugh)".