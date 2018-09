Denuncian el colapso diario en el acceso a la Universidad Laboral

Lo habían advertido desde la Plataforma Prometo, que agrupa a madres y padres de los alumnos del IES de Teatinos: el acceso a la Universidad Laboral para acudir a las aulas prefabricadas provisionales mientras se termina el nuevo centro que ya va con retraso, crearán el colapso de vehículos en la zona. Y así ha sido.

Una de las representantes de este colectivo, Mar Villanueva, señaló a Viva Málaga la situación “de colapso” en los viales de acceso a la Universidad Laboral que “diariamente hay que soportar para ir y volver de clase”, debido, asegura, “a la masificación del centro por la falta de institutos en Teatinos”.

Se trata de un hecho, según Villanueva que se ve agravado por las obras en los viales de acceso, que suponen “un peligro porque tienen que recorrerlas menores andando en algunos tramos saliendo a la calzada”. Villanueva asegura además, que “los alumnos que van en coche y transporte escolar se ven atrapados en los atascos y llegan muy tarde a clase y a sus casas”. Con un riesgo añadido, ya que “en estas condiciones no es posible que acceda un vehículo de emergencia en caso necesario”.

Desde Prometo insisten en que “la masificación extrema del IES Universidad Laboral por la falta de planificación de la Junta de Andalucía, pone en peligro la seguridad de nuestros hijos”, al tiempo que la calle Julio Verne, “es una ratonera en la que quedan atrapados diariamente”.

Por último, hay que sumar el hecho mismo de que los 180 alumnos hayan sido enviados a los salones de televisión de la residencia estudiantil toda vez que los barracones provisionales, que debían estar para el día 17, no se encuentran construidos todavía o al menos, no lo estaban para la segunda fecha dada desde la administración, el día 24. Como tercera alternativa, apunta Villanueva, se les ha dicho que estarían para hoy día 1, algo en lo que asegura no confía.

Tirón de orejas en el pleno

El último pleno municipal del ayuntamiento de la capital malagueña aprobó sendas mociones en apoyo de los 180 alumnos de Teatinos que se encuentran sin instituto ni aulas preparadas, por “la falta de planificación y de previsión de la Junta de Andalucía” y para instar al Gobierno andaluz a que acelere las obras del instituto al tiempo que comience también la edificación de un segundo instituto en la zona que permita la eliminación de barracones y que “dé una solución integral a las necesidades educativas del Distrito”.

En las mociones se incluyeron enmiendas para que el Ayuntamiento acelere las obras del acerado de la calle Julio Verne y así como para que la Junta de Compensación acelere las obras de urbanización de los viales de Hacienda Cabello. La realidad es que las caracolas, primero dijeron que estarían para el 17 de septiembre, luego para una semana después, y ahora que para el 1 de octubre. Pero incluso esta última fecha dada no creen que se cumpla.