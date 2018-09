El PP-A urge a Susana Díaz a aclarar la fecha de las elecciones

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha exigido este domingo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "aclare de una vez por todas la fecha de las elecciones autonómicas" y que "deje de jugar con el futuro de los andaluces".

"Si quiere convocar las elecciones que las convoque, pero que no paralice las oportunidades de los andaluces ni tampoco la administración pública", ha dicho Loles López en declaraciones a los medios desde Salobreña (Granada).

La dirigente 'popular' ha insistido en que si la presidenta adelanta finalmente las elecciones "no es porque exista inestabilidad en nuestra comunidad, sino porque está cercada por la corrupción y porque le está agrietando el Gobierno sin cabeza de Pedro Sánchez".

La 'popular', según informa el PP-A en una nota, ha defendido la necesidad, a su juicio, de que exista un nuevo gobierno en Andalucía que, según ha dicho, "sólo puede llegar de la mano del PP y de Juanma Moreno".

"Hasta Albert Rivera lo reconoció ayer cuando pidió a los andaluces que voten un nuevo gobierno que sólo puede ser del PP, porque no debemos olvidar que Cs ya ha gobernado durante cuatro años con el PSOE siendo responsable directo de tapar la corrupción, del desmantelamiento de la sanidad, de los recortes en las oportunidades de los autónomos y en que seamos los que más impuestos pagamos", ha agregado López.

Por ello, ha señalado que el PP está "preparado para ganar las elecciones y para llevar a Andalucía desde el Gobierno a las cuotas de oportunidades que se merece".

López, que ha participado en la Romería del Sur en Salobreña, ha criticado que la Junta de Andalucía tenga "abandonado" a este municipio que, según ha dicho, "cuenta con todo lo necesario para despegar, salvo con una administración que apueste por éste y que cubra las necesidades, las expectativas y las oportunidades que sus ciudadanos se merecen".

En este punto, ha aseverado que acaba una legislatura en la que Susana Díaz ha puesto al Gobierno andaluz y a las instituciones "al servicio de ella misma", a la vez que ha remarcado que la presidenta "se ha pasado la mitad de la legislatura peleando con Pedro Sánchez para conseguir la secretaria general de su partido", y que "ahora lleva meses jugando a convocar o no las elecciones".

SITUACIÓN DE CATALUÑA

La secretaria de los 'populares' andaluces también se ha referido a la situación que atraviesa Cataluña en los últimos días y ha subrayado que este asunto preocupa mucho a todos porque lo que allí ocurra afecta a Andalucía y al resto de España.

"Lo que vimos ayer es cómo los independentistas le han cambiado la Moncloa a Pedro Sánchez por poder vulnerar la ley y ejercer la violencia con total impunidad", ha dicho López, que ha criticado que estos hechos ocurren mientras Pedro Sánchez está "de tour" en América y Susana Díaz "permanece callada porque sabe que el PSOE es responsable de la venta por un puñado de votos a los independentistas".

López ha apostillado que el Gobierno de Sánchez "está rompiendo la igualdad entre los españoles", y ha recordado que en el Parlamento andaluz se firmó un acuerdo entre todos los grupos, a excepción de Cs, en el que se recogía que a Andalucía le correspondían 4.000 millones de euros.

"Sánchez ha dicho que no a los andaluces mientras que Cataluña recibe 1.500 millones de un pago al independentismo", ha criticado la representante del PP-A, que ha agregado que "no consentimos que nadie sea más ni menos que Andalucía porque los catalanes no están por encima de los andaluces", y ha lamentado que Susana Díaz "mire de nuevo a su partido dando la espalda, una vez más, a los andaluces".