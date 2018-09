Escuelas de Calor exige el "desbloqueo" de la Ley de Bioclimatización

Asociaciones de padres y madres de alumnos -AMPAS- de Sevilla agrupadas en la plataforma Escuelas de Calor se han concentrado hoy en Sevilla para exigir la aprobación en el Parlamento de la Ley de Bioclimatización de centros educativos, que "corre peligro" si se adelantan las elecciones.



Más de 300 personas, acompañadas de sus hijos, han participado en la concentración ante las puertas del ayuntamiento de Sevilla, a la que también han acudido dirigentes de Podemos, de IU y del PP, y los padres y madres han representado un cortejo fúnebre en el que se le dio "sepultura" a la ley de bioclimatización.





En el cortejo, precedido de un ataúd que representaba la muerte de la citada ley, participaban algunos padres y madres de las AMPAS que se pusieron caretas con los rostros de los líderes políticos andaluces, entre ellos Susana Díaz, Juanma Moreno y Juan Marín.



En declaraciones a los periodistas, Teresa de Pablo y Marina Jiménez, portavoces de las AMPAS Escuelas de Calor, en la que están integradas unas 200 asociaciones de Sevilla y provincia, han explicado que la proposición de ley de bioclimatización, presentada por Podemos en el Parlamento, está en su recta final de tramitación y sólo queda que sea debatida en un pleno para ser aprobada.



No obstante, han mostrado su temor a que ante un posible adelanto electoral decaiga esta ley porque se disuelva el Parlamento y entonces no se podrá debatir y se empezaría de cero en la próxima legislatura.





Han criticado la actitud "negativa del PSOE" desde el primer minuto en que se presentó el proyecto, ya que votó en contra de su admisión a trámite y ha puesto "continuos obstáculos" para que continuara su tramitación parlamentaria.



Asimismo, las portavoces han censurado el plan de choque de climatización puesto en marcha por el Gobierno andaluz, que contempla 156 actuaciones en centros educativos, porque las medidas no son eficaces sino que son "parches" que no arreglan el problema del calor que sufren muchos alumnos.



De hecho, el plan de choque no llega ni al tres por ciento de los centros educativos andaluces y, además, se desconocen los criterios de selección de los colegios y no son arreglos integrales sino "parcheo", han apuntado.



Según las portavoces, las altas temperaturas en verano en las aulas provocan en algunos alumnos sangrado nasal, mareos, agotamiento y una "sensación de aletargamiento que les impide rendir académicamente porque están agotados del calor".



Por ello, han recriminado a la consejera de Educación, Sonia Gaya, que sostenga que la Ley de Bioclimatización "no es necesaria" y que se "agarre a un plan cicatero en vez de poner soluciones definitivas".



El proyecto de Ley de Bioclimatización prevé auditorías energéticas y que cada centro tenga un plan de climatización, han explicado ambas portavoces.



Hasta ahora los centros que tienen aire acondicionado es porque lo han sufragado las familias de los alumnos, pero esta plataforma Escuelas de calor están en contra del "copago porque crea desigualdad ya que muchas familias no pueden pagarlo".