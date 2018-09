Macron se implicará en las europeas, pero eso no afectará a su mandato

Emmanuel Macron se implicará en la campaña de las elecciones europeas de mayo, pero los resultados no afectarán a su mandato de presidente de Francia, ya que los electores le votaron a él y a su mayoría parlamentaria para cinco años.



"Para las elecciones europeas, haré todo lo posible para que los progresistas, los demócratas y aquellos de los que soy portavoz -que espero que estén representados por la lista más amplia posible en Francia- se hagan oír", declara Macron en una entrevista publicada hoy por "Le Journal du Dimanche".



Pero a continuación precisa que "ese escrutinio no tendrá ningún impacto sobre la política que el Gobierno debe llevar a cabo" porque "el mandato del jefe del Estado es de cinco años. Trabajaré hasta el último día. Tenemos una mayoría parlamentaria que nos permitirá hacerlo".



Hace notar que en Francia, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, no hay comicios a medio mandato que puedan afectar a la capacidad del Ejecutivo para actuar.



Sobre su participación en las europeas de 2019, señala que se implica "de forma permanente en el Consejo Europeo. Y me implicaré porque creo en una campaña para una Europa ambiciosa y de futuro de los demócratas y de los progresistas. Es una lucha de civilización, una lucha histórica y no cederé nada a los extremistas".



"No soy ni un europeísta ni un mundialista -puntualiza-. Creo en la identidad fuerte de cada pueblo, creo en la historia y en la ambición de nuestro pueblo. Quiero convencer de que Europa le acompaña y le protege. Quiero pasar página de una Europa ultraliberal, pero también evitar la página de una Europa de nacionalismos".



Insiste en que para los franceses "Europa es nuestra buena protección. Pero hay que repensarla y reconstruirla".



Macron, que atraviesa una fase de gran impopularidad y recibe críticas por su actitud distante y altanera, y por su imagen de "presidente de los ricos", reconoce haber cometido errores.



"No soy perfecto. Nadie es perfecto. Que haya cosas que no se han hecho bien, es normal. Hay que corregirlas. Pero hay que evitar también perder el tiempo colectivamente en asuntos que son accesorios", señala.



Y aunque está dispuesto a escuchar más, insiste en que "en ningún caso cambiaré de política", y que mantendrá todas las reformas que prometió.



"Me comprometí a proceder a las transformaciones que desde hace décadas nuestro país había evitado por los juegos entre la derecha y de la izquierda o por pequeñas o grandes cobardías", recuerda.



Reconoce que "las reformas nunca han sido fáciles", pero añade que su "prioridad no es durar, sino hacer".



"Hay que seguir la transformación en profundidad: la reforma del seguro de paro, la refundación de nuestro sistema sanitario y de nuestras políticas de lucha contra la pobreza, la reforma de la Administración, del sector energético y de la movilidad".



Asegura igualmente que habrá "decisiones de peso" sobre la organización religiosa, sobre la transformación del sistema de pensiones o sobre la dependencia.