Gobierno italiano defiende subir déficit pese el aviso de Mattarella

El ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, defendió la intención de elevar el déficit al 2,4 % del producto interior bruto (PIB) para tener unos Presupuestos más expansivos, a pesar de las advertencias del Jefe de Estado, Sergio Mattarella, sobre la sostenibilidad de la deuda del país.



Tría rompió su silencio con una entrevista publicada hoy en el diario financiero italiano "Il Sole 24 Ore", al que aseguró que los objetivos de los próximos Presupuestos serán el crecimiento del PIB del 1,6 % en 2019 y que así se logrará rebajar la relación deficit-PIB de un punto cada año.



Asimismo, el tecnócrata Tría desmintió que hubiera pensado en dimitir por las divergencias de los partidos en el Gobierno, la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas, que le habían exigido el aumento del déficit.



Tría respondió así a las declaraciones del presidente de la República italiana, que en un acto ayer, con ocasión de 75 aniversario de la Constitución, recordó que el artículo 97 establece la necesidad de "unos presupuestos equilibrados y la sostenibilidad de la deuda pública".



Mattarella agregó que "unas cuentas públicas solidas y en orden son condición indispensable para la seguridad social y, sobre todo, para los jóvenes y su futuro".



A las palabras de Mattarella también respondió el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, en una entrevista hoy en el diario "Corriere della Sera", en la que reivindicó que ni la Constitución ni el Pacto de Estabilidad europeo imponen a un Gobierno "que renuncie a expresar una política económica interpretando las necesidades de los ciudadanos".



Ante la pregunta sobre si no teme que este aumento de la deuda pública terminen pagándola los italianos, Conte defendió que el objetivo de los nuevos Presupuestos es el de que descienda la deuda mediante "un mayor crecimiento económico y un mayor desarrollo social".



Respecto a la reacción de la Comisión Europea, Conte explicó que "no se tiene ninguna intención de abrir contraposiciones con las instituciones europeas" y que Italia intentará dialogar con Europa con la máxima serenidad.



Por su parte, el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, respondió a Matarella que "tiene que estar tranquilo porque los presupuestos serán equilibrados y sobre todo están pensados a favor de los italianos".



Respecto a la posible reacción europea, Salvini afirmó que "no le importaba nada" si Bruselas se oponía al aumento del déficit.



El Gobierno firmó este jueves la actualización del cuadro macroeconómico del país, conocido como Documento de Economía y Finanzas (DEF), en el que por el momento sólo se ha conocido la intención de elevar el déficit hasta el 2,4 % en los próximos tres años y que actualmente era del 1,9 % desoyendo las indicaciones de la Comisión Europea.