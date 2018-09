May acusa a los críticos del brexit de socavar interés nacional

La primera ministra británica, Theresa May, acusó a los diputados conservadores que han criticado su plan para el "brexit" de estar "jugando" con el futuro del Reino Unido y de "socavar el interés nacional".



En una entrevista con "The Sunday Times" que coincide con el inicio del congreso anual del Partido Conservador en Birmingham (Inglaterra), la "premier" recalcó una vez más que su propuesta para que el país abandone la Unión Europea (UE) es la única "factible".



Sin embargo, el plan, que propone la creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria, fue considerado defectuoso por el Consejo Europeo en la cumbre de la semana pasada en Salzburgo (Austria), al concluirse que vulneraría la integridad del mercado único y no resuelve el asunto clave de la frontera irlandesa.



En ese sentido, la política conservadora instó al bloque comunitario a "presentar contrapropuestas" y recordó a los rebeldes dentro de sus propias filas que su formación política "siempre pone al país primero".



Al mismo tiempo reivindicó que tiene un trabajo "a largo plazo" como primera ministra, después de que el Partido Laborista que lidera la oposición británica haya reclamado elecciones generales anticipadas en su congreso anual celebrado esta semana en Liverpool.



Asimismo, May anunció hoy que durante el congreso propondrá planes para cobrar a los extranjeros que adquieran viviendas en el Reino Unido más impuestos y propuestas para la creación de un "histórico" festival nacional para celebrar el "brexit".



Por su parte, el antiguo fiscal británico Dominic Grieve, defensor de la permanencia en la Unión Europea (UE) antes del referéndum de 2016, advirtió hoy a May desde las páginas de "The Sunday Telegraph" que hace frente a una "rebelión" por parte de los diputados conservadores más proeuropeos.



Además, aseguró que varios de ellos estarían dispuestos a secundar la celebración de un nuevo plebiscito si el Ejecutivo no es capaz de llegar a una acuerdo de salida con los Veintisiete.