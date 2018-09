Actriz Claire Foy, Isabel II en The Crown, confiesa que sufre ansiedad

La actriz británica Claire Foy, quien dio vida a la reina Isabel II en la exitosa serie "The Crown", reveló hoy que sufre ansiedad y que la padece desde que era niña.



La interprete, de 34 años, confesó al diario "The Guardian" que esta dolencia "explotó" cuando comenzó su carrera como actriz.



Ganadora de un premio Emmy por su papel en la ficción de Netflix que relata la vida de la monarca británica, Foy indicó que en la actualidad, aunque sigue teniendo ansiedad, ha aprendido a lidiar con ella gracias a la ayuda de un terapeuta.



"Solía pensar que este era mi destino en la vida, sufrir ansiedad. Pero ahora soy capaz de desvincularme de ella más", señaló.



Foy manifestó al diario que cree que comenzó a sufrir la dolencia por la separación de sus padres cuando tenía ocho años, acontecimiento al que respondió "intentado hacer que todo el mundo se sintiera bien siempre y nunca estar enfadada".



"Cuando tienes ansiedad, tienes ansiedad acerca de, no sé, cruzar la calle", explicó, "no está relacionado con nada que parezca lógico".



"Se trata solo de esa sensación en la boca del estómago y la sensación de que no puedes, porque eres 'esto' o eres ' eso '", agregó.



Foy se alzó con el premio Emmy a mejor actriz de serie dramática el pasado 17 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU.).



La actriz, que ha interpretado a la reina Isabel II durante dos temporadas en "The Crown", será sustituida a partir de ahora por Olivia Colman en las siguientes entregas de la ficción.