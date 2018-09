Erdogan se reúne de nuevo con Merkel

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunió nuevamente con la canciller alemana, Angela Merkel, en el último día de su visita de Estado, en el que también participará en la inauguración de una mezquita, no exenta de controversia.



A las 10.00 horas (08.00 GMT) estaba previsto que comenzara el desayuno de trabajo en Cancillería entre Merkel y Erdogan, en la que se esperaba que la canciller volviera a abordar la situación de los cinco ciudadanos alemanes presos en Turquía por razones políticas.



En la tensa rueda de prensa que siguió a la reunión de ambos mandatarios ayer en Berlín, Merkel aludió a las "profundas diferencias que persisten en la actualidad y que "tienen que ver con el Estado de derecho y la libertad de prensa".



Erdogan, por su parte, llamó a Alemania a reconocer como organización terrorista al movimiento del predicador Fethullah Gülen, al que atribuye la intentona golpista de julio de 2016.



Las diferencias entre Alemania y Turquía se hicieron patentes nuevamente en una cena de gala en la que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, expresó su preocupación por los ciudadanos alemanes detenidos por razones políticas en Turquía y también "por los periodistas turcos, sindicalistas, abogados, intelectuales y políticos que todavía se encuentran en prisión".



Erdogan, por su parte, afirmó que "centenares, miles" de terroristas se mueven libremente por Alemania, exigió respeto a la justicia turca y que Berlín responda al pedido de extradición del periodista turco Can Dündar, condenado en su país por revelación de secretos oficiales y exiliado en Alemania



Mientras Merkel y Erdogan se reunían para su desayuno de trabajo en Berlín, en Colonia comenzó una manifestación bajo el lema "Erdogan not welcome" a la que han convocado varias agrupaciones kurdas, el movimiento antiglobalización Attac, La Izquierda y las juventudes socialdemócratas.



En tanto, varios centenares de personas se congregaron ya ante la mezquita de la controvertida asociación Ditib, apoyada por el gobierno turco, a pesar de que las autoridades de Colonia desautorizaron anoche, por razones de seguridad, el gran acto multitudinario previsto para hoy ante el templo, al que se esperaba acudieran hasta 25.000 personas.



La alcaldesa de Colonia, Henriette Reker, comunicó ayer que únicamente tendrá lugar una ceremonia inaugural en el interior de la mezquita ante unos quinientos invitados, acto al que han rechazado acudir autoridades alemanas, locales y regionales.



Está previsto que antes de la inauguración de la mezquita, Erdogan se reúna en la zona militar del aeropuerto de Colonia-Bonn con el jefe de Gobierno del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, después de que los propietarios del Palacio de Wahn, donde iba a tener lugar inicialmente el encuentro, rechazaran por convicciones políticas recibir a Erdogan.



Hasta 4.000 policías velarán por la seguridad en Colonia con motivo de la presencia del presidente turco y los ciudadanos tendrán que contar, al igual que en Berlín con cortes de tránsito, desvíos en el transporte público y restricciones en el tráfico aéreo.