Trump firma fondos para evitar el cierre del Gobierno de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rubricó la ley de presupuestos que financiará el Gobierno estadounidense hasta diciembre, evitando así el cierre parcial administrativo este 30 de septiembre, cuando se agotan los fondos actuales



Aunque había dudas sobre si firmaría el proyecto de ley presupuestario ante la falta de financiación para su prometido muro con México, los líderes republicanos del Congreso le convencieron alegando las consecuencias políticas que podría suponer para su partido un cierre a pocas semanas de las legislativas.



El paquete de gastos, que asciende a 855.000 millones de dólares, también incluye los financiación para todo el año fiscal 2019 de Defensa y de los departamentos de Trabajo, Educación, y Salud y Servicios Humanos.



No obstante, tras firmar el proyecto, Trump afirmó en un comunicado que el presupuesto otorga "fondos adicionales para la seguridad fronteriza" y dijo que 1.600 millones de dólares se destinarán a la construcción del muro.



"El proyecto de ley que firmé hoy también da fondos adicionales para la seguridad fronteriza, incluidos 1.600 millones, anualizados, para seguir construyendo el muro. Lamentablemente, los demócratas radicales se niegan a apoyar la seguridad fronteriza y quieren que las drogas y el crimen se viertan en nuestro país", insistió.



"Estados Unidos está siendo respetado nuevamente y nuestra gente está siendo protegida de nuevo. Me complace haber firmado esta ley", dijo Trump, que había llegado a tachar de "ridículo" el texto por no incluir los 25.000 millones de dólares para su muro.



En diciembre, cuando se agote la financiación de esta ley presupuestaria, el Congreso debatirá de nuevo los fondos para financiar el resto del año fiscal, ya con la perspectiva de los resultados arrojados por los comicios legislativos.



Es previsible que para entonces Trump vuelva a insistir en la financiación para la barrera fronteriza.



El debate sobre el presupuesto ha pasado desapercibido en las últimas semanas ante la candente confirmación del nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, quien se enfrenta a acusaciones de abuso sexual a falta de que el Senado apoye su candidatura.