Muere Marty Balin, vocalista y fundador del grupo Jefferson Airplane

El músico estadounidense Marty Balin, miembro fundador y vocalista del grupo de rock psicodélico Jefferson Airplane, falleció a la edad de 76 años, según confirmó hoy su familia a través de un comunicado.



Balin, guitarrista y ganador de un premio Grammy en reconocimiento a su carrera, falleció el jueves por causas que no han sido dadas a conocer y al lado de su esposa, Susan Joy Balin, de acuerdo a la nota.



"Marty y yo compartimos el amor más profundo, a menudo lo llamábamos Nirvana, y así fue. Pero en realidad, todos fuimos tocados por su amor. Su presencia estará en mi ser entero para siempre", señaló la esposa en el comunicado.



Nacido el 30 de enero de 1942 en Cincinnati, Ohio, bajo el nombre de Martyn Jerel Buchwald, el músico fue el fundador y parte central de Jefferson Airplane, una de las bandas emblemáticas de la psicodelia y el sonido californiano de los años sesenta.



Formado en 1965, dos años después la agrupación obtuvo el reconocimiento en Estados Unidos tras la publicación de su segundo disco, "Surrealistic Pillow" (1967), y de canciones como "White Rabbit" y "Somebody To Love", ésta un himno de la efervescente escena de San Francisco, cuna del movimiento "hippie".



Balin se encargó de reclutar a los otros miembros de la agrupación, los guitarristas Paul Kantner y Jorma Kaukonen, la cantante Signe Toly (reemplazada luego por Grace Slick), el bajista Bob Harvey y el batería Jerry Peloquin.



La banda vivió constantes cambios en su composición y en 1974 Kantner reorganizó Jefferson Airplane junto a Slick bajo el nombre Jefferson Starship.



Tras firmar algunos de los éxitos de la agrupación, y participar en festivales emblemáticos de la época como Woodstock, Monterrey y Altamont, Balin abandonó el grupo en 1978 e inició una carrera solista en 1981.



El guitarrista fue parte de la reunión y gira de Jefferson Airplane en 1989, y en otra ocurrida cuatro años después, para finalmente abandonar del todo la agrupación en 2008.



En 2016, el músico debió ser operado del corazón en el hospital Mount Sinai Beth Israel de Nueva York y poco después entabló una demanda al centro médico en el que alegó que un fallido procedimiento quirúrgico arruinó su carrera.



Casado dos veces, al músico, que pasaba temporadas en Tampa (Florida), le sobrevive su esposa y sus dos hijas Jennifer Edwards y Delaney Balin, así como sus dos hijas adoptivas Rebekah Geier y Moriah Geier.