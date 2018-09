¿Quieres ganar en las apuestas deportivas? Aprende este gran truco

El mundo de las apuestas deportivas no es nada fácil. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que de cada 100 personas que apuestan, hay 95 de esas personas que pierden dinero. Si apostar a eventos deportivos fuera fácil, el 95 mencionado anteriormente no existiría, todo el mundo tendría mucha plata y las casas de apuestas no existirían. Por lo tanto, simplemente las casas de apuestas existen porque hay gente que pierde dinero. Tan sencillo como eso.

Las apuestas deportivas es un sector que está en crecimiento, sobre todo las apuestas de fútbol, aproximadamente con un 30% anual, es decir, estas actividades están creciendo muy fuerte, ya que cada vez hay más gente que apuesta, y cada vez hay más gente que pierde dinero, y ¿por qué presentan estas pérdidas? Porque no conocen a profundidad el negocio de las apuestas deportivas.

Hay mucha gente a través de las redes sociales preguntando constantemente las siguientes preguntas: ¿cuál liga es la mejor para apostar?,¿Cuál página web de apuestas online es la mejor?,¿qué mercado es el mejor para apostar?, ¿qué apuesta se considera más segura?, etc. Sin embargo, al final nada de eso importa, es decir, no importa si vas a apostar al fútbol, al baloncesto o hasta las canicas. Lo único que importa en este ámbito es que se entienda su funcionamiento.

Por ejemplo, de un partido de fútbol en el mercado del 1x2, por lo tanto, en ese escenario la probabilidad de que el equipo 1 gane o que el equipo 2 gane, debería sumar un 100%, ya que solo debe existir un único ganador en ese partido. Por lo tanto, si en el tablero de apuestas se encuentra que el equipo 1 tiene una probabilidad del 48.78% de ganar, el equipo 2 tiene una probabilidad de 26.67% y de que haya un empate entre los dos con una probabilidad de 31.25%, y si sumamos todos esos porcentajes la regla es que de cómo resultado un 100%, sin embargo, nunca da ese resultado, ya que en este caso la sumatoria total es igual a 106.7%, por lo tanto la pregunta obvia sería, ¿cómo es esto posible? De esta cifra, a continuación, es que vas a empezar a abrir los ojos.

Ese 6.7% en el caso mencionado anteriormente, es el margen de beneficio de las casas de apuestas. Las casas de apuestas no son tontas, ya si fuesen así, no existirían. Ellos se tienen que asegurar un beneficio, y es en ese margen de beneficio, en el 6.7%, que pase lo que pase ellas van a ganar mucho dinero. No importa si gana el equipo 1 o el equipo 2, o si hay un empate, las casas de apuestas van a ganar dinero en la mayoría de los mercados.

Como vimos, las casas de apuestas se aseguran siempre de obtener un beneficio, y ¿cómo hacen esto? Pues es tan sencillo como la casas de apuestas tienen su algoritmo, sus traders, sus fórmulas y demás. Cualquier cosa que te puedas imaginar las tienen a su disposición, así que te estás enfrentando contra máquinas, contra gente que lleva años de experiencia calculando cuotas y calculando probabilidades. Ten muy en cuenta esto.

Seguidamente, las casas de apuestas después de todo ese proceso, consiguen una cuota, una probabilidad y a esa probabilidad le suben un poquito la cuota para ellos asegurarse un beneficio. Imagínate que tiras una moneda al aire, y la agarras con la mano, hay dos opciones: o sale cara, o sale cruz. A largo plazo, cuando tires la moneda al aire, habrá un 50% de probabilidad de que salga cara y otro 50% de probabilidad de que salga cruz. En las casas de apuestas, en vez de ofrecerte un 50%, o una cuota 2, ellas te ofrecerían una cuota 1.90, 1.85, o 1.83, para asegurarse que en el largo plazo una ganancia monetaria.

Ahora bien, el único truco para ganar en las apuestas deportivas es el valor, es decir, es encontrar un valor en las apuestas deportivas. Es probable que te preguntes ¿ese valor tiene que ser estadístico? Pues no siempre es así, ya que el valor como tal se define como encontrar una cuota que esté más alta de lo que debería estar, es decir, que la casa de apuestas se ha equivocado incluso con su margen.

La casa de apuestas primero tiene una probabilidad, luego te ofrece otra con su margen incluido, y tenemos que encontrar una probabilidad mayor o una cuota más alta que la que ofrece el lugar de apuestas. ¿Cómo se encuentra ese valor? Es simplemente tener información sobre un evento y saber que esa cuota que están ofreciendo no está bien puesta. Es cuestión de a qué cuota apostar.

Por ejemplo, hay mucha gente que apuesta al Real Madrid y siempre pierde, y ¿por qué? Porque el Real Madrid tiene una cuota muy infravalorada, es imposible encontrar valor a la hora de apostar a este equipo. Por lo tanto, la clave para triunfar en las apuestas es encontrar el valor en las cuotas. Deja de preguntarte a qué apostar, empieza a preguntarte cuándo apostar, descubrir el momento adecuado para descubrir la cuota adecuada, y de ahí empiezas a agarrar ventaja. Hay que recordar que esto requiere su tiempo, y su correspondiente práctica, así que al avanzar tu experiencia en este vasto mundo de las apuestas deportivas, puedes ir poco a poco incrementando tu suerte y tus ganancias.