Calvo: La libertad de expresión no lo resiste todo y UE debe regular

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado hoy que "la libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo" y por eso considera que la UE tendrá que empezar a revisar de forma conjunta la legislación sobre este asunto.



Calvo ha hecho estas consideraciones al inaugurar la XVI Jornada de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos, que este año se pregunta "¿quién paga la mentira? ¿Es de pago la verdad?".



"Necesitamos seguridad", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo, quien ha recordado que algunos países europeos están tomando decisiones sobre regulación en el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información.



"Están tomando decisiones sobre regulación, es decir, de intervenir; se lo están planteando Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que están abandonando el famoso eje de que la mejor ley que regula el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información es la que no existe", ha asegurado.