La Junta, preocupada por "fuerte repunte" de los asesinatos machistas

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha mostrado hoy su "enorme preocupación" ante el "fuerte repunte de asesinatos machistas" de los últimos días, al que se suma la "agresión mortal por parte de un maltratador" en el municipio malagueño de Torrox.



La Junta ha condenado en un comunicado el asesinato la pasada madrugada de una mujer de 44 años que, de confirmarse, elevaría a 41 el número de casos mortales de violencia de género en lo que va de año en España (38 mujeres y tres menores) y a once en Andalucía (diez mujeres y un menor).



La violencia de género que ejercen los agresores es la máxima expresión "de un sistema patriarcal que reproduce el machismo y la misoginia", ha asegurado la consejera, que ha reiterado la necesidad de trabajar no sólo contra la violencia de género, sino también contra el machismo que la sustenta.



Sánchez Rubio ha recalcado que Andalucía acaba de aprobar una nueva ley autonómica de Igualdad de Género que ahonda en la coeducación transversal en todas las etapas educativas, como "mejor herramienta de transformación del sistema patriarcal", para que crezca una "futura sociedad libre de machismo, de desigualdad y de violencia de género".



La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha señalado que este último asesinato "visibiliza" la complejidad de la violencia de género en la pareja, donde "existe una fuerte relación de dominio por parte del agresor y de baja autoestima y enorme dependencia por parte de la víctima".



Por ello, ha recalcado la importancia de "no culpabilizar a las víctimas" y, sobre todo, de que el entorno más cercano y las autoridades encargadas de la protección "tomen una actitud activa de apoyo y seguridad a las mujeres y de aislamiento del agresor".



"Si este continuo goteo de asesinatos tuviera otra causa ajena al género, como el terrorismo, el nivel de alarma sería máximo", señala la nota del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que invita a "reflexionar en torno a ello".



El cuerpo de la víctima de Torrox, cuyas iniciales son M.C.S., ha sido encontrado la pasada madrugada en una vivienda del núcleo de población El Morche y junto a él se ha hallado un cuchillo con el que supuestamente ha sido agredida.



La mujer tenía antecedentes como víctima de malos tratos y le constan dos órdenes de alejamiento de dos parejas diferentes, según ha afirmado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, quien ha indicado que se investiga si su muerte tiene conexión o no con estos episodios.