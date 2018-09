Interceptadas 93 narcolanchas en cuatro años en el Campo de Gibraltar

ANDALUCÍA.-Cádiz.- El anteproyecto de Ley para prohibir las 'narcolanchas' se encuentra ya en la fase de información pública



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que la tramitación del anteproyecto de Ley a través del cual se prohibirán las embarcaciones de alta velocidad usadas por las mafias del contrabando, conocidas popularmente como 'narcolanchas', se encuentra ya en fase de información pública para que "cualquier persona que quiera hacer aportaciones lo pueda hacer".

Montero se ha pronunciado así este miércoles en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Salvador de la Encina quien ha interpelado a Montero en la sesión de control del Congreso sobre la situación en la que se encuentra el anteproyecto de ley orgánica para prohibir las 'narcolanchas'.

"La tramitación del anteproyecto de Ley ha seguido su cauce", ha dicho la ministra, que ha explicado que se ha remitido a la Oficina de Calidad Normativa, que se tiene que notificar a la Comisión Europea, porque el anteproyecto afecta a un reglamento comunitario, y que, recientemente, ha sido puesto a información pública. La ministra espera que "si no hay ninguna parálisis" en su tramitación en la Cámara se pueda poner fin con esta modificación legislativa "a un problema grave".

Montero ha recordado que a finales de julio quedó aprobada la calificación como género prohibido para determinadas embarcaciones que pretenden incorporar "elementos ilegítimos" en nuestro país y, con la modificación legislativa que está en trámite, se pretende "acotar" el uso de estas lanchas para que se puedan declarar género prohibido y puedan ser incautadas por parte de las fuerzas de seguridad que las puedan detectar.

"INTERVENCIÓN ESPECIAL" DEL GOBIERNO

La ministra ha admitido que el problema de estas barcas "requiere una intervención especial" por parte del Gobierno, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar donde "tienen incidencia algunas desigualdades sociales" y se produce la entrada de sustancias prohibidas en España con la ayuda de estas lanchas.

"Para que se hagan una idea del problema, en cuatro años Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil y sólo en el Campo de Gibraltar interceptaron 93 embarcaciones de este tipo, deteniendo a 326 personas y existiendo constancia de que se había actuado en 141 intentos de alijo por el que se introdujeron más de 110 toneladas de hachís", ha detallado la ministra.

Además, estas 'narcolanchas', según ha continuado Montero, se utilizan para el tráfico de personas y afectan a la seguridad de las personas. En este punto ha ministra ha puesto el ejemplo del niño que falleció en una playa de Algeciras a causa de un accidente propiciado por este tipo de embarcaciones. "Es obligado y urgente que el Gobierno tome medidas", ha concluido Montero.

De su lado, el diputado del PSOE Salvador de la Encina, que ha preguntado a la ministra por el tema, ha resaltado el problema que supone en uso de estas embarcaciones para el contrabando de droga en el Campo de Gibraltar donde está "haciendo daño". Además, ha aprovechado para afear la labor del anterior gobierno del PP que "dejó caer" a Cádiz en el "abandono" y no dio "respuesta" al problema del narcotráfico en la zona.

ANTECEDENTES

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado mes de julio que el Gobierno iba a tramitar una modificación de la ley de orgánica de represión del contrabando para prohibir las 'narcolanchas'. A través de esto, estas lanchas sólo podrán ser usadas por organismos públicos o entidades encargadas de tareas de salvamento.

De este modo, la ministra apuntó que el Gobierno iba a poner "todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza", vinculando esta iniciativa con la lucha contra las mafias que operan en Campo de Gibraltar.

La medida de la prohibición de estas embarcaciones surgió de un encuentro que mantuvieron la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el ya ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido. El propio Zoido anunció en marzo de este año que el Consejo de Ministros aprobaría un real decreto para prohibir estas lanchas, pero no llegó a hacerse porque el gobierno 'popular' salió del poder tras la moción de censura planteada por el PSOE que hizo presidente a Pedro Sánchez.