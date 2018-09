Abe confía en reunirse con Kim para "empezar de nuevo" con Corea

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, expresó hoy ante la ONU su voluntad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, para "empezar de nuevo" con Corea del Norte y tratar el tema de los secuestros de ciudadanos nipones.



En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Abe confió en poder "superar el pasado" de tensiones que ha marcado la relación entre Corea del Norte y Japón.



"Corea del norte se encuentra en una encrucijada en la que puede aprovechar o no la oportunidad histórica que se le brinda", dijo el líder japonés.



"(Espero) acabar con la desconfianza mutua con Corea del Norte, empezar de nuevo y reunirme cara a cara con el líder Kim", agregó Abe, y precisó que aunque "no se ha decidido todavía nada" sobre la cumbre, está seguro de que "habrá una" cita de alto nivel y en ella se tratará "la cuestión de los secuestros".



Japón propuso en marzo a Corea del Norte celebrar una reunión entre Kim y Abe, quien por ahora no ha protagonizado una de las cumbres que han marcado el proceso de distensión de este año con Piongyang, como las que han tenido con el líder norcoreano los presidentes de EE.UU., China y Corea del Sur.



Por ahora no se han conocido avances para concretar una cumbre entre Japón y Corea del Norte, que según Tokio estaría centrada en la desnuclearización norcoreana y los secuestros de ciudadanos nipones cometidos hace décadas por Piongyang.



Las dos naciones ya celebraron dos cumbres en 2002 y 2004 en Piongyang, en las que el Norte admitió que había secuestrado a 13 japoneses entre las décadas de 1970 y 1980, de los cuales cinco pudieron retornar a Japón.



El asunto continúa estancado desde entonces, sin que se haya aclarado el paradero de los otros japoneses secuestrados por el Norte (Tokio mantiene que fueron al menos 17) para impartir lecciones de cultura e idioma en sus programas de adiestramiento de espías.



"Queremos que regresen todos los secuestrados japoneses. estoy decidido a que sea realidad", aseguró hoy Abe.



El líder japonés también defendió el "sistema de libre comercio" internacional y confió en que "Estados Unidos y Japón" mantengan "el tipo de relación" que han tenido en las últimas décadas, en un momento de incipientes negociaciones comerciales con Washington.