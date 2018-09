Denuncia por un perro que mordió a un niño tras saltar a una piscina

Un hombre de 48 años ha sido identificado y denunciado por la Policía Local de Málaga después de que su perro, un pastor alemán que iba suelto y sin bozal, mordiera en la cabeza a un menor de 7 años mientras jugaba en la piscina de una urbanización de la zona de El Romeral.



Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles cuando el perro saltó el muro de 84 centímetros de altura que rodeaba el recinto y donde en ese momento se encontraban jugando un grupo de unos diez o doce niños, según ha informado la Policía en un comunicado.



Al percatarse de la presencia del perro, los menores huyeron en varias direcciones y algunos de ellos se introdujeron en el interior de la piscina, donde el perro se adentró y atacó al menor, al que le provocó serias lesiones en la zona de la cabeza.



Tras conocer el ataque, el padre del niño lo trasladó al hospital y comprobaron que sufría un scalp del cuero cabelludo en la región temporal de ocho centímetros de longitud que levantaba todo el espesor de cuero cabelludo y llegaba hasta el hueso.



Además, el menor presentaba una herida incisa contusa en la raíz nasal y mordeduras en la mejilla y en la sien derecha y requirió una sutura de piel y de tejido subcutáneo.



Al día siguiente, el padre denunció los hechos ante la Policía Local, que puso en marcha una investigación y consiguió identificar al propietario del perro cuando salía a pie por la zona de aparcamientos del edificio.



El hombre manifestó que el día del ataque el perro se le escapó cuando se disponía a ponerle la correa y el bozal en la zona del aparcamiento y al solicitarle la documentación, los agentes comprobaron que el animal carecía de microchip y de pasaporte.



El propietario ha sido denunciado por incumplir la Ley 11/2003 de protección animal y ordenanza municipal de bienestar, protección y tenencia responsable de animales por la posesión de animales no registrados ni identificados y no realizar las vacunas obligatorias.



Asimismo, la denuncia recoge varias infracciones leves por no evitar que el perro mordiera al menor y por no comunicar al registro municipal los datos relativos al perfil genético del animal.



Efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga se hicieron cargo de la investigación y pusieron los hechos en conocimiento de la Junta de Andalucía y de la autoridad judicial por si fuesen constitutivos de infracción penal.