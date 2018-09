No te la juegues: aprende a comprobar la calidad de un master online

Son muchas las personas que una vez finalizan su grados universitarios desean seguir especializándose a través de la realización de un master. Pero a su vez, muchos tienen prisas por adentrarse del mundo laboral, por lo que hacer un master presencial puede no ser la mejor opción, al suponer problemas de horarios.

Por suerte hoy en día existe la opción estudiar un master online, erradicando este problema y aportando otras muchas ventajas a los estudiantes. Además, se ofrecen masters online en materias de todo tipo, por lo que será tan fácil hacer un master educación por Internet como en marketing digital o en cualquier otra disciplina.

A veces el problema está precisamente en elegir un master, ya que son tantas las opciones disponibles que tomar una decisión se puede tornar un tanto complicado.Veamos pues cuáles son los aspectos que los expertos aconsejan revisar a la hora de hacer la elección.

Reconocimientos

Vivimos en un mundo globalizado, por lo que los estudiantes que quieran trabajar en una compañía internacional deben tener un título reconocido por el mercado,aún más si se basan en una metodología virtual. Existen agencias de acreditación que avalan los servicios a los estudiantes, así como la calidad del profesorado y la metodología, entre otros aspectos.

Preparación y accesibilidad de los profesores

Es fundamental que se trate de un master impartido por profesores formados y con experiencia acreditable, para que el alumnado realmente adquiera los conocimientos necesarios para desarrollar la profesión elegida.

Eficacia de la metodología

Es conveniente informarse sobre la metodología utilizada en el master que se va a cursar, para determinar si realmente se adapta a las necesidades del alumno.La situación de un joven recién graduada no es la misma que la de alguien que tiene responsabilidades laborales y familiares, por lo que sus necesidades difieren también.

Prácticas en empresas

Los estudios de posgrado contribuyen a una mejor empleabilidad del alumno, dotándole de nuevos conocimientos que les serán útiles a la hora de desempeñar su profesión. No obstante, las prácticas son fundamentales, ya que una de las cosas que más interesa al alumno son sus posibilidades de insertarse en el mundo laboraluna vez finalizado el master, si bien no son obligatorias y por tanto no todas las plataformas las ofrecen.

Ayuda al alumno

Aunque se trate de un curso virtual, el alumno necesita alguien que le guíe.Es por ello que en los master online hay que contar con una persona que realice esta labor, ya que de nada serviría esta formación si no contara con un profesorado capaz de hacer un seguimiento especial a los estudiantes.

Opiniones de otros estudiantes

Si se quiere saber de primera mano si se trata de un método realmente bueno, es primordial comprobar que los profesores son eficientes y cercanos, o que las prácticas son adecuadas. Todo esto se puede saber mediante las opiniones de otros alumnos que ya hayan realizado o estén realizando en ese momento el master.

La Junta de Andalucía lo tiene claro

La educación adquiere en Andalucía el valor que realmente representa. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, declaró recientemente que "la educación es el pilar sobre el que se sostiene la Andalucía de hoy y la Andalucía del futuro". Se refiere también a la de los más pequeños, al sostener que cuando "la educación de nuestros niños está en juego lo primero es arrimar el hombro".