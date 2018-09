El TSJA anula la autorización ambiental a la mina de Riotinto

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada en 2014 por la Junta de Andalucía a la mina de Riotinto, promovida por entonces por Emed Tartessus, hoy Atalaya, por vulnerarse las obligaciones de información pública.



El alto tribunal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, estima la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, de forma que se declara nula la Resolución de 27 de marzo de 2014 que otorgaba dicha AAU, solicitada por la empresa en febrero de 2012.



Considera el TSJA que la Junta de Andalucía no cumplió con lo establecido en la normativa en cuanto a las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental.



Según consta en la sentencia, posteriormente a ese informe, "la empresa Emed Tartessus presentó numerosa documentación que se consideraba imprescindible para la tramitación del expediente: sobre suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales, estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000, adenda al Estudio de Impacto Ambiental así como la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejores técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso, que no han sido objeto de información pública".



La sentencia recalca que "la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental, y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori,, constituyen una fase relevante, de manera que si no se someten a información, ni a participación, se desatienden ambos principios". Por ello, anula la resolución recurrida a los efectos de que puedan cumplirse estas consideraciones.



La sentencia sin embargo considera ajustado a derecho que, en junio de 2014, el viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, "ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en materia de minería".



La sentencia implica que, hoy por hoy, tras la anulación de la AAU, la explotación minera no contaría con el permiso ambiental necesario para seguir operando, además de conllevar de forma inmediata la nulidad de la resolución que autorizó el reinicio de la explotación minera de Riotinto, que está pendiente de sentencia en el TSJA.