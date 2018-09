Comienza en Argentina la cuarta huelga general contra Macri

La cuarta huelga general contra la política económica del Gobierno de Mauricio Macri, convocada por la principal central sindical argentina, comenzó a las 00.00 horas de hoy (3.00 GMT) y se alargará durante todo la jornada.



Esta medida, impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), protesta contra los ajustes del Ejecutivo en medio de la crisis que afecta al país por la abrupta devaluación del peso registrada desde finales de abril, la alta inflación y la caída de la actividad económica.



Ya desde el final de la tarde del lunes las seis líneas del metro de Buenos Aires están completamente paralizadas por la adhesión a la medida de los representantes gremiales, y no se activarán de nuevo hasta el filo de la mañana del miércoles.



Tampoco habrá trenes y autobuses urbanos ni de corta o larga distancia y apenas circularán taxis por las calles.



En cuanto a los aviones, es mayoritaria la adhesión de los sindicatos de técnicos y pilotos; y compañías como Aerolíneas Argentinas y Latam ya anunciaron la cancelación durante todo el día de sus vuelos desde, hacia y dentro de Argentina, por lo que sugirieron a los clientes reprogramar sus viajes.



En los hospitales públicos del país se estima que se garanticen unos servicios mínimos para las urgencias; no habrá clases en las escuelas ni actividad en los puertos y los bancos no atenderán en todo el día.



También se verán afectados los servicios de recogida de basuras y la estaciones de servicio.



Aunque la huelga de la CGT no incluye una movilización en las calles, partidos de izquierda y organizaciones sociales se concentrarán en diversas zonas del territorio nacional.



"El Gobierno tiene que cambiar el rumbo. Estas políticas te llevan a estrellarte", dijo este lunes Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.



Por su parte, Juan Carlos Schmid, otro de los dirigentes de la central, remarcó que hay "un deterioro social pronunciado" y que habrá una alta adhesión al paro porque "es evidente" que el plan económico del Gobierno "fracasó".



La medida de fuerza llega precedida de las movilizaciones impulsadas el lunes por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma -organizaciones que integran principalmente a empleados del sector público-, que incluyeron un paro de actividades de 36 horas.



Estos paros coinciden con las conversaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para renegociar el crédito de 50.000 millones de dólares firmado en junio pasado, muy criticado por los sindicatos al advertir que conllevará fuertes ajustes que afectarán a los más vulnerables.



Con este préstamo, el Ejecutivo busca acelerar las reformas para reducir el alto déficit fiscal al que atribuye la falta de confianza de los inversores y los desequilibrios.



Las anteriores huelgas de 24 horas impulsadas contra el actual Ejecutivo por parte de la CGT fueron el 6 de abril y el 18 de diciembre de 2017 y el pasado 25 de junio.



El Gobierno de Macri ha reiterado que este no es "un momento oportuno" para hacer un nuevo paro, que según estimó tendrá un costo económico de unos 31.600 millones de pesos (847,16 millones de dólares), equivalente al 0,2 % del Producto Interior Bruto.