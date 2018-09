Colombia no extraditará al opositor Julio Borges a Venezuela

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró hoy que su país no va a extraditar a Venezuela al diputado opositor Julio Borges, acusado por el atentado al presidente Nicolás Maduro.



"Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges. Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos", dijo Duque en declaraciones en la sede de Naciones Unidas.



Según el presidente colombiano, "sería absurdo" pensar en atender la solicitud de Venezuela para la entrega de una "persona que está luchando por las libertades de su pueblo".



Duque dijo que su Gobierno va a seguir "defendiendo al pueblo venezolano", pidiendo "la libertad de los presos políticos" y demandando "un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades" a Venezuela.



Este domingo, el Ejecutivo venezolano dijo que estaba a la espera de que Colombia atendiese la solicitud de extradición al considerar que ya estaban presentados todos los elementos para ello.



El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó a Borges de estar detrás del "continuo desencadenamiento de hechos violentos contra Venezuela", entre ellos mencionó el llamado "golpe azul" en 2015 y por el que hay ocho condenados, cinco de ellos militares.



Borges ha negado en reiteradas oportunidades las acusaciones del Gobierno.