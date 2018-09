Marián Ávila conquista la Semana de la Moda de Nueva York

Marián Ávila ha tenido una cosa muy clara desde pequeña, quería ser modelo y desfilar en Nueva York. Hoy con 21 años se puede decir que lo ha conseguido de la mano de la diseñadora Talisha White y la joven modelo Kenzie Dugmore. Con trabajo y esfuerzo, se ha preparado desde el año 2016 para triunfar en las pasarelas, demostrando su coraje y su gran potencial. Mirando siempre a la vida con actitud positiva, da una lección de constancia y confianza a todo aquel que vea su ejemplo y escuche su lema: “Yo puedo”.

Tras varios años de duro trabajo y mucha pasión, llegó su inesperada recompensa. Kenzie Dugmore, una joven modelo de 14 años conoció su historia a través de las redes sociales y quiso ayudarla, nada más y nada menos que invitándola a desfilar en la Gran Semana de la Moda de Nueva York. Fue entonces cuando Marián se dió cuenta de que estaba cerca de cumplir su sueño. Trabajó mucho para estar preparada y dejar boquiabiertos a todos aquellos que la vieron desfilar.

En Nueva York, cada día fue intenso y mágico. Concedió entrevistas, atendió y ha sido noticia en medios internacionales como Vanity Fair, TVE, Antena 3, Telecinco, Radio 4, CNN TV, Voice of America TV, Univisión TV, France 24 TV, Hola TV, NTN 24 TV, RTL German TV, la Agencia DPA de Alemania, Associated Press de USA, NBC Universal, Huffington Post y otros, ya que la noticia ha tenido un gran impacto en todo el mundo. También fue invitada a un showroom especializado en moda española ubicado en Nueva York. Por la calle ha sido reconocida por varias personas donde le han pedido fotos que concede gustosa y sonriente. Marián no sólo ha cumplido su sueño de toda la vida, sino que además ha brillado con luz propia por su gracia, naturalidad y sobriedad desfilando con los vestidos de fiesta en NY arrasando con su belleza junto a otras modelos de todas las clases demostrando que no existe un solo modelo de belleza y que todas las mujeres pueden enseñar su belleza si quieren.

Además, pudo conocer a su “ángel”, Kenzie, en persona. Emocionadas, las dos jóvenes compartieron su cariño y mucha emoción mientras hacían lo que más les gusta, ¡disfrutar de la moda! Marián conoció también a la pequeña Brogan Paul, una niña de 10 años con síndrome de Down para la que Marián es su referente.

Otra de las inolvidables experiencias para Marián durante su estancia en Nueva York, fue conocer a la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada. Más allá del ámbito profesional, la joven disfrutó de su sueño cumplido visitando los lugares más emblemáticos y divertidos de la Gran Manzana junto a sus seres queridos. Toda una experiencia inolvidable que no ha hecho más que empezar.