La CEA pide "despejar cuanto antes" si habrá presupuesto en Andalucía

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha pedido este lunes a la Junta "despejar cuanto antes" si habrá presupuesto para 2019 en la comunidad con el fin de tener "estabilidad y certidumbre" ante la "ralentización moderada" que está sufriendo la economía.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la CEA, Javier González de Lara, durante la inauguración del encuentro sobre 'Sectores estratégicos de Andalucía', organizado por 'Expansión' en colaboración con Unicaja, donde también ha lamentado la "inseguridad" que provoca el Gobierno central con las "posibles medidas sin definir" que va anunciando para posteriormente "desmentir sin saber si son anunciadas de manera consciente o involuntaria".

"Los anuncios de subida de impuestos no ayudan a generar confianza y no dejan de ser amenazas que no se concretan afortunadamente, pero generan inquietud", ha indicado y ha añadido que "esta inquietud puede alimentar incertidumbre que se cierne sobre la política económica española y sobre los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año".

González de Lara ha insistido en preservar la confianza para que no se abra una brecha en las inversiones previstas de las empresas y operadores económicos. "Si aumentamos el coste de la energía, el financiero, laboral y fiscal, o hay intención política de hacerlo, tendrá un impacto en la inversión empresarial y en la creación de empleo", ha advertido.

Según el presidente de la patronal andaluza, España se encuentra en un momento en el que "la economía arroja signos de desaceleración" del exterior que hacen desaparecer "los vientos de cola", relacionados con la subida de los carburantes, de los tipos de interés que "apuntan al alza" en el mercado interbancario, los "reiterados" anuncios del Banco Central Europeo (BCE) del fin del programa de compras de activos y unos resultados turísticos "más discretos".

Por su parte, en el ámbito interior ha indicado que han aparecido "numerosos factores de inestabilidad e incertidumbre". "Me parece señal a tener en consideración el descenso progresivo de la demanda externa que se está reflejando como una moderada caída de la actividad de los exportadores y en cierto cansancio de la demanda interna donde el consumo se encuentra más estancados y los niveles de ahorros más reducidos", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que esperaban esta "ralentización moderada" de la economía con un crecimiento interanual al cierre del ejercicio del 2,5 por ciento. Sin embargo, las "posibles alertas" están relacionadas con la velocidad del deterioro que es "mayor de lo previsto".

Se trata, según ha dicho, de la pérdida de dinamismo y mayor ralentización de las economías europeas, de los efectos de las consecuencias de las políticas proteccionistas de Trump y los efectos del Brexit. Por tanto, ha instado a estar "muy atentos" a la evolución de los principales indicadores económicos internacionales.

"POSIBLE CONVOCATORIA DE ELECCIONES"

Por tanto, vinculando estos datos a Andalucía, ha dicho que "esta incertidumbre puede estar marcada por los presupuestos andaluces como consecuencia de una posible convocatoria de elecciones", si bien ha añadido que le tranquiliza saber que la Administración está trabajando para sacarlos adelante. "Despejar cuanto antes esta incógnita si es posible sería necesario porque la estabilidad y certidumbre derivada de los presupuesto es fundamental para la consolidación del crecimiento económico andaluz", ha pedido.

González de Lara ha afirmado que Andalucía es un territorio estratégico que cuenta con sectores ya consolidados y en continua consolidación gracias a la capacidad innovadora y al intenso proceso de internacionalización de las empresas andaluzas en los últimos años.

Asimismo, ha indicado que existe un tejido empresarial "clásico y estratégico" como es el turismo, los servicios, la industria agroalimentaria o la construcción, así como "diferentes e importantes" industrias que, aunque con "una dimensión creciente y más localizada" en determinadas provincias, tienen "una enorme capacidad de proyección" como son el sector aeroespacial, minero, petroquímicas o energética, entre otros.

Además, se ha referido a la economía verde y a la economía azul como "potencial del desarrollo" de Andalucía, ya que "conjugan innovación y tradición", apostando por la sostenibilidad. De hecho, ha dicho que se trata de "oportunidades de negocio y gran potencial" para el impulso económico y empresarial de la comunidad. "Andalucía debe apostar por modelos estratégicos complementarios", ha dicho.

NUEVOS RETOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

Además, ha avisado de que Andalucía no debe perder "oportunidades globales" de negocio relacionadas con la inteligencia artificial y la transformación digital, que "van más allá de los nuevos modelos productivos". "Nos enfrentamos a nuevos retos de organización social, por lo que debemos velar por la estabilidad para que no se pierda ningún proyecto empresarial y procurar eliminar la inseguridad jurídica y los obstáculos burocráticos que recaen en las iniciativas empresariales", ha advertido.

Para el presidente de la CEA es necesario contar con "instrumentos estables" como son los presupuestos y con "entornos favorables" para la inversión que estimulen el crecimiento, así como con la "mínima inflación normativa" para evitar que las empresas no queden atrapadas en "una ineficiente maraña burocrática". "Los empresarios andaluces somos conscientes de que Andalucía necesita estar más activa que nunca para ser un territorio estratégico y atractivo para invertir", ha asegurado.

Por último, ha insistido en la creación de un pacto por la empresa andaluza con el fin de que sean los empresarios el sujeto de compromiso social sobre el que se asiente el progreso y bienestar de Andalucía.