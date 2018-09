Varias personas detenidas por su implicación en el atentado de Irán

El ministro iraní de Inteligencia, Mahmud Alaví, anunció hoy que varias personas han sido detenidas por su implicación en el atentado contra un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, que causó el sábado 25 muertos y 60 heridos.



Durante un discurso en el funeral de las víctimas del atentado en Ahvaz, Alaví explicó que las fuerzas de seguridad ya han efectuado algunos arrestos, aunque no precisó una cifra exacta, según los medios oficiales.



El ministro de Inteligencia recordó que los cuatro extremistas que perpetraron en ataque fueron abatidos y aseguró que todos aquellos vinculados de algún modo con la masacre serán identificados.



"Las fuerzas de seguridad y el poder judicial harán justicia (...) y enviarán el mensaje al mundo de que Irán no es lugar para tales actividades (terroristas)", subrayó.



Además, Alaví advirtió de que los iraníes "no guardarán silencio" ante este crimen y que este "no quedará sin castigo".



"Dichos actos terroristas favorecerán la unidad del pueblo y reforzarán su determinación contra la arrogancia global (EEUU)", afirmó durante su alocución ante la multitud congregada para rendir tributo a las víctimas.



El ataque terrorista, del que las autoridades han responsabilizado al grupo separatista árabe Alahvazié, tuvo como blanco un desfile militar, contra el que los extremistas abrieron fuego.



Las autoridades iraníes han acusado a algunos países rivales del golfo Pérsico, principalmente Arabia Saudí, de financiar y armar a Alahvazié con el objetivo de crear inseguridad en Irán, y han criticado el respaldo de EEUU a estos países.



Miles de personas asistieron a las honras fúnebres en Ahvaz y gritaron lemas contra estos países, en una jornada declarada de luto nacional.