Piden la destitución del director de cárcel de Albolote

La plataforma sindical de la prisión de Albolote (Granada) ha pedido hoy la destitución del director de este centro, Jaime Hernández, ante el mantenimiento de los problemas de esta cárcel, que sufre "hacinamiento" de internos, con el mayor número de reos de Andalucía y el segundo de España.



La plataforma, formada APFP, CCOO, ACAIP y UGT y que no asistirá a los actos de celebración de la festividad de La Merced para manifestar su absoluto rechazo a la política de la administración penitenciaria, ha lamentado en un comunicado que el cambio de Gobierno no haya variado la "política de recortes" anterior.



Pretende denunciar por tanto la situación de "deterioro" del servicio público de prisiones y visibilizar el "abandono" que sufre el colectivo penitenciario, además de reivindicar unas mejoras salariales justas.



También ha hecho un llamamiento a la subdelegada de Gobierno, Inmaculada López, para que se reúna con urgencia con los sindicatos de la plataforma y trate todos los problemas existentes.



Entre otros se ha referido al proceso de privatización abierto en Instituciones Penitenciarias, la falta de personal, la nefasta gestión y oscurantismo de los concursos de traslados, la elevada tasa de siniestralidad laboral, la carencia de medios y el maltrato al personal de prácticas.



También ha puesto de manifiesto el hacinamiento de internos existente y en concreto en el de Albolote, con cerca de un 150% sobre su capacidad, y que no ha sido paliado por la apertura del nuevo centro penitenciario de Archidona.



"Somos la primera prisión de Andalucía y la segunda de España en número de internos, a poca distancia de la primera, que tiene una mayor capacidad", ha denunciado.