Dos tercios de 224 víctimas de naufragio de Tanzania eran mujeres

Casi dos tercios de las 224 víctimas que murieron en el naufragio este pasado jueves de un ferri en la parte tanzana del lago Victoria eran mujeres o niñas, según los datos facilitados por el ministro de Transportes, Isaack Kamwele.



El ministro tanzano explicó que de los fallecidos y rescatados hasta este domingo, 126 eran mujeres, 71 hombres, 17 niñas y 10 niños, según publicó anoche el diario The Citizen, y que este domingo apuntaba a que los fallecidos serían 225 citando a autoridades locales.



El ferri MV. Nyerere naufragó el jueves en el lago Victoria, a solo 50 metros del puerto donde iba a atracar, mientras cubría una ruta entre las islas de Ukerewe y Ukara.



Muchos de los que viajaban a Ukara lo hacían para acudir al mercadillo al aire libre que cada semana tiene lugar en esta isla del lago Victoria.



Las investigaciones iniciales mostrarían que en el MV Nyerere, con capacidad para 101 personas, iban 265, por lo que, con los 41 salvados con vida, se habrían acabado las labores de rescate.



Sin embargo, anteriormente medios y autoridades locales apuntaban a que podría haber 400 personas al bordo del ferri en el momento de la catástrofe.



El ministro facilitó estos datos este domingo en el entierro de 9 de los fallecidos (5 identificados y 4 que no lo habían sido), donde felicitó a los residentes locales y pescadores por ayudar en el momento del naufragio y conseguir salvar a 40 personas.



El otro superviviente fue rescatado este sábado después de pasar más de 40 horas en una burbuja de aire en el interior del buque.



Familiares y relativos han identificado un total de 219 cuerpos y han recogido 214 para proceder a su enterramiento.



El ferri fue construido en Tanzania en 2004 y ese mismo año se puso en funcionamiento, y tuvo dos grandes operaciones de mantenimiento en 2013 y 2015, según las informaciones de The Citizen.



Este mismo junio, se reemplazaron dos motores por unos nuevos.



Las investigaciones preliminares facilitadas por el Gobierno apuntan a la sobrecarga como una de las posibles razones del naufragio.



Además, el presidente de Tanzania, John Magufuli, explicó este fin de semana, en un discurso televisado a la nación, que la persona que dirigía la embarcación no tenía formación oficial y que el capitán real no se encontraba en el navío.



Ante todo ello, ordenó el arresto del capitán y los trabajadores encargados de las operaciones del MN Nyerere para que sean interrogados.



Tanzania vivió uno de los peores naufragios del siglo XX en mayo de 1996, cuando el MV Bukoba se hundió en aguas del lago Victoria, con el resultado de al menos 615 muertos.



De la misma forma que en el caso del Nyerere, el Bukoba llevaba más carga de la que podía soportar: cerca de un millar de pasajeros, mientras que su capacidad máxima era de 441.