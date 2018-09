Los hidrantes de Larios y del Hotel Málaga Palacio un año sin agua

Bomberos en Lucha denuncia que los hidrantes de la calle Larios y el Hotel Málaga Palacio no cuentan con agua, algo que incumple la normativa de seguridad. El hotel, además, ni siquiera contaría, según denuncian tras su revisión, con un cartel que indique a los bomberos la ubicación en el suelo o que prohíba el aparcamiento en ese espacio. Por ello, denuncian que, en caso de incendio, la falta de señalización podría llegar a entorpecer el acceso a la toma de agua.

“Llevará al menos un año así”, comenta a Viva Málaga el vicesecretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos y portavoz del Comité de Huelga de este colectivo, Andrés Millan. “La Jefatura lo sabe porque los compañeros lo revisaron y, después de seis meses, han vuelto a comunicar que no estaba operativo”, señala.

Estas tomas de agua, que están repartidas por la ciudad para que los bomberos puedan abastecer a los vehículos en caso de que necesiten refuerzo de recursos durante un incendio, son revisadas periódicamente por los propios bomberos. “En Málaga hay una red de hidrantes que nosotros comprobamos todos los meses en grupo de seis o siete hidrantes, que revisamos para ver si hay presión y, en caso de haber alguna incidencia, se lo comunicamos a Jefatura de Bomberos”, explica. “El otro día los compañeros comprobaron que el hidrante en el hotel Málaga Palacio no funciona”, afirma Millán, quien también señala que no es la única zona afectada por este incumplimiento de la normativa, ya que “hay hidrantes en Málaga con carteles en el suelo”, por ejemplo, en el Monte de Gibralfaro. Tampoco se estaría garantizando esta seguridad en la barriada de La Corta, en la que Millán asegura que “no funciona ningún hidrante desde hace años porque se los llevan”.

Sin embargo, el vicesecretario del Sindicato Andaluz de Bomberos señala que no depende de ellos el solucionar esas deficiencias: “Esto lo lleva una empresa privada, nosotros damos parte de todas las incidencias, pero no podemos saber si las solucionan hasta la siguiente inspección”. “Antes todo funcionaba con normalidad, pero ahora nos estamos dando cuenta de una cantidad de cosas que antes suponíamos que estaban bien y ahora vemos que no”, comenta.

A pesar de que los camiones de bomberos llevan agua suficiente para apagar hasta cuatro incendios en viviendas, estos hidrantes son fundamentales en los casos más graves y largos, en los que acaban teniendo que recurrir a estas tomas de agua. “El problema es en los polígonos industriales y casos como, por ejemplo, el Monte de Gibralfaro, que también presenta problemas de hidrantes, ya que para esos lugares se necesitaría mucho agua”, afirma. De hecho, la Asociación de Polígonos y Parques Industriales de Málaga ya denunció en julio de este año el mal mantenimiento de estos hidrantes en la provincia. “Si hay un incendio y requerimos mucha cantidad de agua y el hidrante más cercano no funciona, hacer un tendido de manga de 500 metros supone un esfuerzo bestial y no solo se pierde tiempo, sino que también supone una pérdida de carga por el camino y otros inconvenientes”, explica Millán. “En un hotel como Málaga Palacio se puede complicar la situación y ahí sí que se puede liar un ‘fregado’ gordo”, señala Millán. Unas dificultades que se deberían a las dimensiones y materiales de los hoteles: “Muchas habitaciones, moquetas y la propia distribución de un edificio de semejante tamaño”, comenta. “Un camión abastece a otro pero si los hidrantes cercanos no funcionan hay que buscar otros a más distancia y se pierde tiempo y esfuerzo”, concluye.