Un tribunal italiano decidirá la custodia de los hijos de Juana Rivas

El tribunal de Cagliari, ubicado en la isla de Cerdeña, celebrará el 27 de septiembre la vista definitiva para determinar el modelo de custodia más adecuado para los dos hijos de Juana Rivas, condenada en una vía penal en España a cinco años de prisión por sustracción de menores.



Fuentes del caso han informado de que el tribunal italiano encargado de este proceso civil celebrará la vista definitiva el próximo jueves para fijar el régimen de custodia de los dos menores por el que se regirán Juana Rivas y su expareja y padre de los niños, Francesco Arcuri.



El órgano judicial italiano fijó esta vista el pasado 16 de enero después de designar a un técnico para evaluar la relación de los padres con sus hijos, la de los menores con cada uno de sus progenitores, y presentar además una valoración psicológica cuyos datos preliminares se adelantaron este pasado verano.



Este proceso se ha desarrollado en paralelo pero de manera independiente a la vía penal española, que ha condenado a Juana Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, una pena recurrida por la representación legal de esta vecina de Maracena, que no ha entrado en prisión.



El Juzgado de lo Penal 1 de Granada emitió el pasado julio la sentencia que condena a Juana Rivas a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por dos delitos de sustracción de menores, pero también a indemnizar a Arcuri con 30.000 euros y a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.



Rivas denunció en 2016 a su expareja, que ya fue condenado en 2009 por maltrato, y ha recibido el respaldo de más de 250.000 personas que se han sumado a un escrito para pedir el indulto de la granadina, que fue juzgada por permanecer el verano de 2017 cerca de un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregárselos a Arcuri.



Los dos menores residen desde entonces con su padre en Italia, hasta donde se ha trasladado este agosto la madre para disfrutar de los quince días consecutivos con los niños que le concedió el mismo juzgado que decidirá la próxima semana sobre la custodia de los pequeños.



Pese a la condena de la vía penal española, independiente de la vista prevista en Italia, ni la Fiscalía ni la acusación particular que ha ejercido Arcuri pedirán la ejecución de la sentencia, recurrida por Rivas, hasta que no sea firme.