Salvini dice que el Aquarius no desembarcará en Italia

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, afirmó hoy que el barco Aquarius, que ha rescatado a 11 inmigrantes en el mar Mediterráneo y que espera a que le autoricen un puerto seguro, no desembarcará en Italia.



"El Aquarius 2, nuevo nombre y nueva bandera (primero Gibraltar y ahora Panamá), ha recuperado a una decena de personas en aguas libias, a pocas millas de la costa, pero se ha negado a cooperar con la Guardia Costera de Trípoli", ha escrito Salvini en un mensaje en la red social de Twitter.



"Ahora navega en el Mediterráneo: no va a tener espacio en los puertos italianos", ha agregado.



El titular de Interior mantiene así su política de puertos cerrados a barcos de ONG que hayan rescatado a inmigrantes en el Mediterráneo y que los lleven a bordo.



Salvini ya negó en junio la autorización al barco Aquarius, que pertenece a las ONG francesa SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras (MSF), y finalmente tuvo que atracar en Valencia (sureste de España), con unos 630 inmigrantes a bordo.



Los once inmigrantes de esta ocasión fueron rescatados de una pequeña embarcación que se encontraba en dificultades al empezar a entrar agua y ninguno de sus ocupantes tenía el chaleco salvavidas, explicó SOS Méditerranée.