Xi y Putin piden garantías para Corea a cambio de desnuclearización

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, pidieron hoy garantías para Corea del Norte a cambio de su desnuclearización, y junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe, instaron a Pionyang a aprovechar la oportunidad de las negociaciones con EEUU y los pasos de distensión con Corea del Sur.



"Ahora tenemos una oportunidad y tenemos que confiar. Sin esa confianza sería imposible hacer avances", dijo Xi durante su intervención en el plenario del IV Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok.



Tanto Xi como Putin y Abe expresaron su satisfacción por la histórica cumbre del pasado 12 de junio en Singapur entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, quienes acordaron trabajar por la desnuclearización de la península coreana.



Abe y Putin fueron más allá y alabaron a Trump por haber asumido el riesgo de reunirse con Kim cuando durante "mucho tiempo ninguna administración estadounidense ha querido contemplar ni siquiera" esa posibilidad, dijo el jefe del Gobierno japonés.



En opinión de Abe, Trump ha recurrido a un "enfoque innovador" no visto previamente, al crear confianza mutua en negociaciones directas con Kim y exigirle a la vez pasos hacia la desnuclearización a cambio de un "futuro brillante".



El presidente ruso dijo a su vez que realmente considera que Trump "ha mostrado valentía política y audacia" al reunirse con Kim.



El primer ministro surcoreano, Lee Nak-yeon, también invitado al Foro Económico Oriental, dijo esperar que las conversaciones entre EEUU y Corea del Norte se reanuden y que la próxima cumbre intercoreana ayude a generar "progresos".



La Casa Blanca afirmó el lunes que Kim ha solicitado en una nueva carta un segundo encuentro con el presidente estadounidense.



Por su parte, el presidente surcoreano prepara la cumbre que celebrará en Pionyang con Kim entre los días 19 y 20 de este mes, y que será la tercera entre ambos.



Xi advirtió, no obstante, de que se trata de un camino largo que requiere paciencia: "No puedes resolver todo en una sola ronda de consultas", dijo, pero afirmó que ve "a todas las partes ahora más racionales y tendencias positivas en el diálogo".



El presidente chino abogó por una estrategia doble que debe incluir tanto para Pekín como para Moscú garantías para Corea del Norte.



"China y Rusia tenemos una hoja de ruta: promover la desnuclearización pero al mismo tiempo tenemos que ofrecer garantías para preservar la paz en la península (coreana). Una sola nación no puede ofrecer tales garantías y necesitamos el esfuerzo de la comunidad internacional", recalcó Xi.



Putin, al ser preguntado si está dispuesto a proporcionar un "paraguas nuclear" o protección nuclear a Corea del Norte si ésta fuera la exigencia de Kim como garantía para evitar cualquier riesgo de ataque -similar a lo que hace EEUU con Corea del Sur y Japón- respondió con evasivas.



"China tiene un paraguas nuclear y se siente muy seguro con ello", dijo Putin, sugiriendo que ese papel corresponde a Pekín.



Insistió, no obstante, en que "Corea del Norte, a cambio de sus esfuerzos de desnuclearización, ha recibido promesas de garantías de seguridad" y que, tras haber destruido sus instalaciones de prueba y dado "pasos específicos" para abandonar su programa nuclear, "aparentemente espera al menos algunas señales" de reciprocidad.



"Me parece contraproducente que se exija a Corea del Norte hacer de todo, sin que la otra parte haga algo a cambio", indicó el presidente ruso, quien admitió que ha invitado a Kim a Rusia.



También el primer ministro japonés se mostró abierto a una reunión en persona con el líder norcoreano: "Yo también tengo que romper el cascarón de la desconfianza mutua y reunirme al final con Kim", reconoció.



Sin embargo, Abe aclaró que una hipotética reunión con Kim debería ayudar a resolver el problema de los ciudadanos japoneses "secuestrados" hace décadas por el régimen norcoreano.