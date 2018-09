La UE: octubre como límite para cumplir el calendario del "brexit"

La Unión Europea se ha fijado octubre como plazo límite para cerrar un acuerdo sobre el "brexit" y cumplir con el calendario previsto para la salida del Reino Unido de la UE, un objetivo que los Veintiocho formalizarían en una cumbre en noviembre, dijo hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



"El momento de la verdad para las negociaciones del 'brexit' será el Consejo Europeo de octubre. En octubre esperamos el máximo avance y resultado en las negociaciones del 'brexit'", dijo Tusk en una rueda de prensa al término de una cumbre informal de líderes europeos en Salzburgo (Austria).



"Si sentimos que vamos a ser capaces de finalizar y formalizar nuestro acuerdo en noviembre, convocaré esta reunión extraordinaria", que tendría lugar el 17 y 18 de ese mes, dijo Tusk.



En cualquier caso, subrayó que esa posible cumbre no se organizaría "como emergencia", sino "como remate de unas negociaciones efectivas" antes de octubre y durante la reunión del Consejo Europeo de ese mismo mes.



"Significa que nuestros socios que están aquí tienen absolutamente claro que lo que necesitamos hoy es determinación común en ambas partes para terminar nuestras negociaciones en octubre, pero para algunas cuestiones legales y formales necesitaremos una cumbre para formalizar este acuerdo", explicó Tusk.



A continuación, insistió que "sin un gran final en el sentido positivo de esa palabra" en octubre "no hay razón para organizar una reunión especial en noviembre".



El político polaco aseguró que los veintisiete países que permanecerán en la UE tras el "brexit" han vuelto a confirmar su "plena unidad".



Agregó que no habrá pacto de retirada sin una solución "sólida, operativa y legalmente vinculante" para Irlanda y que se ha llegado a un acuerdo para formular una declaración política conjunta que facilite "la máxima claridad posible en las relaciones futuras".



Además, indicó que todos los socios coincidieron en que, aunque hay elementos "positivos" en la propuesta de la primera ministra británica, Theresa May, para la futura relación (Chequers), "el marco propuesto para la cooperación económica no funcionaría porque amenaza con socavar el mercado común".



El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, también se pronunció sobre la posibilidad de organizar una cumbre extraordinaria en noviembre sobre el "brexit".



"Tenemos que tomar en consideración la opción de que haya tanto sobre la mesa que no podamos finalizar todo en octubre", comentó sobre la idea de una reunión adicional.