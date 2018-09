Los conservadores británicos analizan las opciones para suceder a May

Los diputados conservadores del Reino Unido asumen que la primera ministra, Theresa May, será expulsada del liderazgo "tory" después del "brexit" y sopesan candidatos para sucederla, revela un documento publicado hoy por "The Daily Telegraph".



El periódico favorito de los "tories" difunde un texto, que presuntamente se ha distribuido entre los parlamentarios, en el que se evalúan los posibles aspirantes a reemplazar a May al frente del partido y del Gobierno después del 29 de marzo de 2019.



El documento, que según el "Telegraph" fue elaborado inicialmente el pasado abril y recuperado ahora, parte de la premisa de que el grupo parlamentario conservador -el comité 1922- "invitará a la primera ministra a dimitir poco después de marzo de 2019", y concluye: "maniobren inmediatamente".



A continuación hay una relación de veintisiete posibles candidatos, entre ministros y prominentes diputados, a los que se evalúa según sus supuestas cualidades para el cargo y posibilidades de éxito en unas elecciones internas.



Así, el exministro de Exteriores Boris Johnson, abanderado de un "brexit" duro, es el "preferido de las casas de apuestas" pero se le considera un improbable sucesor porque "los favoritos nunca ganan".



El ministro de Medioambiente, Michael Gove, anteriormente aliado de Johnson y hoy en día en el Gobierno de May, "está maniobrando" y podría ser "el futuro ministro de Economía", según este texto supuestamente elaborado por un diputado conservador.



El antiguo titular para la salida de la Unión Europea (UE) David Davis, que dimitió con Johnson en julio por desacuerdos con la jefa del Gobierno, "pretende que no le interesa el cargo pero lo está", si bien "no tendrá éxito" porque "es demasiado tarde", dice el documento.



Según la evaluación del anónimo autor, el ministro de Economía, Philip Hammond -que defendió permanecer en la UE en el referéndum del 23 de junio de 2016-, "cree que tiene oportunidades" pero "no tiene ni una", mientras que la excandidata Andrea Leadsom "es totalmente inadecuada".



El partidario del "brexit" y ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, un veterano de la derecha del partido, "intentará prolongar su carrera en primera línea pero se está apagando", y el recién ascendido ministro de Salud, Matt Hancock, "es súper ambicioso".



El documento valora que el titular de Interior, Sajid Javid, "quiere el cargo" e intenta "recuperarse de su error" al apoyar la permanencia en el plebiscito, y el popular diputado Jacob Rees-Mogg "es el favorito del partido (los militantes)" pero tiene menos opciones que otros dentro del grupo parlamentario.



El actual ministro para la salida de la UE, Dominic Raab, hasta hace poco apenas conocido, "es un hábil orador" y "bien podría tener éxito", lo que lo situaría como uno de los favoritos en esta lista.



Otro bien valorado es el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, que apoyó la permanencia en 2016 pero ha cobrado relevancia y es ahora "el caballo negro, acercándose" a la meta.



La difusión de este documento supone un nuevo revés para May, que hasta ahora ha sobrevivido a los constantes intentos de sus colegas de maniobrar en su contra pero cuyo futuro depende en buena medida del éxito de las negociaciones del "brexit".



La primera ministra defendió ayer en Salzburgo su plan para la salida de la UE y pidió a Bruselas que modifique su posición para garantizar un acuerdo.