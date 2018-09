U2 cita a sus incondicionales en el Wizink Center

U2, la mítica banda irlandesa, regresa este jueves a España después de celebrar en Barcelona, el pasado año, el 30 aniversario del atemporal e infinito The Joshua Tree.

Bono y compañía aterrizan en la capital, 13 años después, para ofrecer en dos noches, con el Tour Innocence + Experience, toda la fuerza y el sentimiento de su último trabajo, prácticamente un disco de colección. La puesta en escena contará, además, con el aderezo de temas legendarios e icónicos. El WiZink Center colgó hace semanas el sold out y las 32.000 localidades disponibles desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Madrid espera impaciente el regreso de los eternos U2.

Con un espectáculo más que logrado, efectos artísticos de todo tipo y mensajes sociales que a nadie dejan indiferente, el despliegue visual de la banda irlandesa conlleva una pantalla central con una resolución diez veces mayor que la de sus últimas giras y un repertorio de lo más completo, incluyendo algunos himnos como "Sunday Bloody Sunday", "I Will Follow", "One" o "New Years Day" o la inédita "Acrobat".

Sin duda, una "Experience" que será inolvidable para los afortunados que se den cita en el recinto madrileño del WiZink.