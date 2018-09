La oposición ofrece a Díaz la estabilidad que reclama para gobernar

La oposición está dispuesta a demostrar al PSOE de Susana Díaz que no es cierto que Andalucía esté sumida en una situación de inestabilidad política, como arguye el Gobierno andaluz preparando el camino a un previsible adelanto electoral.

Podemos volvió este miércoles a tender la mano a los socialistas para negociar unos presupuestos que el Gobierno no quiere sacar adelante antes de las elecciones. Y Ciudadanos le recordó al partido del poder que en el próximo pleno del Parlamento saldrán adelante no uno, ni dos, sino tres proyectos de ley presentados por el Gobierno.

La portavoz adjunta de Podemos, Esperanza Gómez, dijo que la presidenta Susana Díaz tiene la "obligación" de llevar ante la Cámara el proyecto de Presupuestos para 2019 "y negociarlo con las demás fuerzas políticas", con independencia de que el acuerdo de investidura suscrito con Cs se haya roto.

"La capacidad de gestión se tiene que ver cuando no se tiene mayoría absoluta", dijo Gómez, que criticó el discurso de "inestabilidad" que esgrime el PSOE-A. "Obviamente, tendrá que hacer concesiones, porque no tiene la mayoría absoluta", señaló. Lo que no puede hacer Díaz, dijo, es "convocar muy rápido las elecciones porque no sea capaz de dialogar y de sacar los presupuestos. No sería de recibo, no tiene excusa".

Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Marín, hasta hace poco socio del PSOE en la oposición, aseguró este miércoles que su grupo apoyará los tres proyectos de ley que se debatirán en el pleno de la próxima semana, lo que demuestra que "no existe inestabilidad".

Cs, en este sentido, garantiza la mayoría suficiente para que salgan adelante la Ley Audiovisual de Andalucía, la de Igualdad y la de Cambio Climático, unas normativas que “vienen a sumar”, aunque, dijo, no las comparten en su globalidad.