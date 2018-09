Piden dimisión como diputado de Valls por estar centrado en Barcelona

Una petición a través de internet ha recogido más de 5.000 firmas para pedir la dimisión como diputado francés del ex primer ministro Manuel Valls, al considerar que ha abandonado sus funciones parlamentarias para centrarse en la conquista de la Alcaldía de Barcelona.



La campaña fue lanzada a través de internet por Farida Amrani, la candidata del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI) que se quedó a 139 votos de ganarle el puesto de diputado a Valls en las legislativas de junio de 2017.



Según esta política, el ex primer ministro utiliza el sueldo de diputado francés para financiar su ambición de convertirse en alcalde de Barcelona, ciudad en la que nació hace 56 años.



"Nuestro invisible diputado mantiene el suspense mediante una indecente campaña mediática. Todo hace pensar que persigue construirse un nuevo futuro político fuera de nuestras fronteras", señala Amrani, que acusó de fraude electoral a Valls en las pasadas legislativas.



La opinión de la política izquierdista es compartida por algunos medios de comunicación.



El rotativo conservador "Le Figaro" publica hoy que Valls prepara su dimisión como diputado para centrarse en la campaña por Barcelona.



El diario cita una frase confidencial pronunciada por el oriundo de la Ciudad Condal en la que, frente a las críticas por su ausencia de la Asamblea Nacional, asegura: "Lo único que me importa es la manera en la que me ven en Barcelona".



Desde el verano, Valls ha cortado vínculos con sus apoyos en Francia, no aparece por la Cámara de diputados y su actividad parlamentaria se limita a la presencia de la asistente que tiene en la misma, según "Le Figaro".



En contrapunto, sus apariciones en España son cada vez más numerosas, al igual que sus declaraciones contra el independentismo catalán que, a su juicio, debilitaría a toda la Unión Europea.



Valls aseguró hace unos meses estar dispuesto a liderar una candidatura multipartidista y antiidependentista a la Alcaldía de Barcelona, un proyecto que por ahora solo Ciudadanos parece aceptar.



El ex primer ministro francés es objeto de duras críticas de sus antiguos correligionarios del Partido Socialista que consideran "incompatible" mantener un puesto de diputado y llevar a cabo una campaña electoral para ser alcalde de Barcelona.