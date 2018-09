Atención Primaria reivindica cambios para evitar la huelga

Los médicos de Atención Primaria exigen mayor compromiso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como única forma de evitar la huelga de octubre y reconstruir la sanidad pública, cuya situación actual requiere, según el colectivo, de significativas mejoras tanto en las condiciones en las que los pacientes están siendo atendidos como en las que los profesionales están trabajando. Tras el fracaso de las negociaciones con el Servicio Andaluz de Salud durante un año y medio, los médicos de familia y pediatras de los centros de atención primaria de Málaga harán huelga para demandar las medidas más urgentes, entre las que está el aumento de la plantilla y del tiempo de atención a los pacientes.

“Faltan unos 200 médicos en la provincia de Málaga: 150 de familia y unos 50 pediatras”, explica el portavoz de Basta Ya, Carlos Bautista

Esta mañana los representantes de Atención Primaria han leído el manifiesto con los medidas que reivindican en esta huelga, con paros de cuatro horas por la mañana y otras cuatro por la tarde, que comenzará el lunes 15 de octubre y se alargará durante los días 16, 22, 23, 24, 29 y 30 de ese mes si la Junta no negocia las medidas. Alrededor del 50% de los profesionales de la provincia han firmado este documento, según el Sindicato Médico de Málaga, que también comenta que, aunque cada sindicato provincial tiene que decidir si se suma a esta huelga, no descarta que se unan otras provincias. “Nosotros tenemos contacto con colegios oficiales de médicos de otras provincias. Ya se ha unido oficialmente el Foro Andaluz de Atención Primaria (FoAAP) de Granada, que ha pedido huelga”, explica a Viva Málaga Carlos Bautista, portavoz de la asociación de médicos de Atención Primaria ‘Basta Ya’. “En el Colegio de Médicos de Sevilla hay movimiento y un debate profundo, al igual que Cádiz, por lo que las reivindicaciones se están moviendo por toda Andalucía”, concluye. Una huelga que, según Bautista, se habría escogido precisamente para estas fechas ante un posible adelanto electoral, aunque asegura que, de no ser así, el sindicato seguirá presionando hasta marzo. “Hemos hecho un documento de mejoras laborales para dignificar nuestro trabajo que puede firmar cualquier médico incluso si no es afín a la huelga, ya que son unas demandas neutras para dignificar la profesión y nuestro trato con los pacientes", explica.

El incremento del personal es una de las principales demandas de los médicos, que piden que se amplíe el número de trabajadores y se cubran por completo las plazas vacantes. “Faltan unos 200 médicos en la provincia de Málaga: 150 de familia y unos 50 pediatras”, explica Bautista, quien señala que las cifras de contratos a veces “bailan” por los contratos temporales durante el verano. La reducción del cupo de pacientes por cada médico y que se garantice un mínimo de diez minutos por cita en las consultas a los pacientes son otras de sus principales peticiones. “No podemos atender bien a los pacientes con consultas de cinco minutos”, explica Bautista, quien añade que “un médico no tendría que tener a más de 1.500 pacientes, queremos cupos dimensionados”. El sindicato también demanda que los equipamientos sean los suficientes y actuales y que todas las pruebas diagnósticas se lleven a cabo “sin trabas” y en un máximo de 30 días.