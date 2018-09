Los alumnos no acuden a las prefabricadas por las obras

No mientras continúen las obras. Los alumnos de Secundaria de Rincón de la Victoria no han acudido este martes a clases en las aulas prefabricadas ubicadas en la misma parcela en la que se ejecutan las obras del cuarto instituto del municipio, tras la negativa de sus padres por las deficiencias detectadas en estas instalaciones.



La presidenta del AMPA de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria (SESO) Añoreta, Lydia Montes, ha explicado a Efe que sólo 47 de los 240 alumnos escolarizados en los módulos prefabricados han asistido a clase.



Montes ha señalado que el AMPA ha acordado esta medida de protesta hasta que se solventen las carencias detectadas en los módulos prefabricados, y ha precisado que sólo irán a clase los niños de las familias que se vean obligadas a ello por sus circunstancias laborales.



Ha denunciado que a los padres no se les permitió ayer el acceso a las prefabricadas para ver sus condiciones antes de la entrada del alumnado, "tal y como se prometió en la reunión mantenida con los responsables de la Delegación Territorial de Educación el pasado 4 de septiembre".



No obstante, a raíz de la inspección que realizó el Ayuntamiento y de la que la Policía Local levantó acta, el AMPA ha señalado que había un solo baño para toda la comunidad educativa, no funcionaban los aparatos de aire acondicionado, había cables sueltos y presencia de materiales de construcción, entre otras deficiencias.



Los padres han exigido ver el informe técnico que garantice que las instalaciones cuentan con todas las garantías de seguridad y salubridad, que se permita a los padres visitar el centro y que se solventen las carencias expuestas.



Por otro lado, Montes ha informado de que no tiene constancia de que la Junta haya pedido ya la licencia de uso y ocupación de esta parcela al Ayuntamiento, permiso sin el que ayer se iniciaron las clases.



En este sentido, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha afirmado que esa licencia no se puede conceder porque la instalación de las prefabricadas no está completada, y por tanto, el Ayuntamiento abrirá la correspondiente acta de infracción a la Junta.



Salado ha insistido en que hay que acondicionar los aseos de todas las aulas, los equipos de aire acondicionado y las salidas de emergencia, ya que las actuales no se pueden usar al estar junto al vallado perimetral de la parcela.



El alcalde ha criticado "la improvisación y falta de coordinación" de la Junta, y ha manifestado que habría sido conveniente retrasar unos cuantos días el comienzo del curso.



"Ya que la única alternativa que ha ofrecido la Junta es que estos 240 alumnos vayan a unas prefabricadas en la misma parcela en la que se construye el futuro instituto, lo suyo habría sido acondicionar en su totalidad esos módulos", ha añadido.

