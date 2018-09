"Lo raro es que dios no se autocague en él mismo"

Ha pasado una semana pero el debate sigue no sólo en las redes sino también en la calle. El pasado miércoles detuvieron al actor Willy Toledo, quien pasó la noche en dependencias policiales, después de que no acudiese a declarar hasta en dos ocasiones en la causa que tiene abierta por la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos. La organización consideró que el actor vejaba sus sentimientos religiosos al escribir un texto de apoyo a la hermandad del Santísimo Coño Insumiso en el que se podía leer lo siguiente: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María".

A mí lo que diga Teresa ni me va ni me viene, pero creo que tiene derecho a opinar

Pero la polémica ha salpicado a Cádiz después de que la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, publicara un mensaje en la red social Twitter mostrando su apoyo al actor. "Han detenido a Willy Toledo por 'cagarse en dios' y yo ¡me 'cago en dios'! porque han detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada", figuraba. Resumiendo: el alcalde comparte la publicación, el párroco de San Lorenzo lo critica, el alcalde elimina el mensaje, el Padre Pascual Saturio le dedica unas palabras a Teresa y esta le responde con otras tantas.

En Viva Cádiz hemos querido saber qué opina la gente de la ciudad sobre el tema. "Todo el mundo en España utiliza la expresión 'me cago en dios', así que yo veo bien que Teresa Rodríguez haya querido expresarlo", nos cuenta Ramón, camarero y cofrade. A la pregunta de hasta dónde puede considerarse la blasfemia como un delito, Ramón cree que "más cosas hace la Iglesia, como apoderarse de bienes sin papeles, y no podemos decir nada. Y yo soy creyente y capillita, pero una cosa es creer en Dios y otra es creer en lo que me dicen. A mí lo que diga Teresa ni me va ni me viene, pero creo que tiene derecho a opinar. Porque si nos pusiéramos así, la mitad de España iría a la cárcel", asegura.

"Yo también me cago en Dios porque hayan detenido a Willy Toledo. Y me cago en dios a diario cuando veo la lapidación pública que sufre cualquier persona que apela al sentido común como en este caso Teresa". Esta es la opinión de Fran Reyes, autor de agrupaciones carnavalescas y escritor. "Y me cago en dios porque la gente se preocupe más de una expresión -que todos usamos- que de una estirpe política que en vez de llevarnos hacia delante nos quiere enviar al medievo mientras nos roban, tienen máster en reírse de nosotros y nos recortan derechos básicos como el poder cagarnos en dios", añade." Y me cago en dios cuando hay una asociación de abogados cristianos que se preocupa más de eso que de la mancha de pederastas y desechos que tiene en su casa. Lo raro es que dios no se autocague en él mismo cuando se asoma al mundo y ve en la basura que nos hemos convertido", concluye.

Finalmente, Manolo -regente de la librería 'La Ratonera'- cree que "la libertad de expresión debe darse siempre y cuando no le faltes el respeto a los demás o no ofendas a nadie, evidentemente. Cagarse en dios a mí no me ofende porque no soy creyente, pero imagino que habrá gente a la que le ofenda". No obstante, para él la blasfemia "no es condenable, porque creo recordar que vivimos en un Estado aconfesional". "Imagino que esto es sólo una forma de desviar balones de temas más importantes", asegura.

En redes las opiniones se han mostrado más diversificadas, con usuarios a favor y otros en contra.“Ofende a millones de personas, ¿no hay ningún tipo de ley que castigue eso? No lo tengo tan claro. Millones de cristianos creyentes, eso no se puede ignorar. Puedes ser ateo, no creer, pero ofender a los que sí lo hacen... ¿para qué?”, comenta una tuitera. “Aquí uno que ya no la vota. Ya está bien de achacar la libertad de expresión a los mismos, los que creemos y los que nos sentimos ofendidos con estos comentarios. No obstante, deje de tomarnos por imbécil, lo detienen por no acudir a una citación judicial”, añade otro.

Incluso el candidato a la alcaldía del Partido Popular, Juancho Ortiz, se pronunció al respecto: “No hay necesidad alguna de ofender a nadie para defender la libertad de expresión. Si representas a todos los gaditanos no puedes ofender a una gran parte de ellos”.